ORC Araştırma Şirketi, 27–29 Ocak 2026 tarihleri arasında 26 ilde 2 bin 200 kişiyle gerçekleştirdiği ankette yurttaşlara "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti.

Ankette, CHP yüzde 31,4 oy oranıyla birinci parti konumuna çıkarken, AKP yüzde 30,9 ile çok küçük bir farkla ikinci sırada yer aldı. MHP yüzde 7,5 ve DEM Parti yüzde 7,2 ile orta sıralarda konumlanırken, İYİ Parti yüzde 5,5 oy aldı.

Ankette MHP %7,5, DEM Parti %7,2, İYİ Parti %5,5, Zafer Partisi %3,8, Büyük Birlik Partisi %3,1, Yeniden Refah Partisi %2,7, Yerli ve Milli Parti %2,2, Saadet Partisi %1,9 ve A Parti %1,4 oy oranına ulaştı.

SEÇİM DENGELERİNE DAİR İPUÇLARI

ORC'nin çalışması, iki büyük parti arasında başa baş bir tabloya işaret ederken, orta ölçekli partilerin toplam oy oranının da seçim dengelerinde belirleyici olabileceğini gözler önüne serdi. Anket sonuçları, olası bir genel seçimde ittifakların ve kararsız seçmenlerin kritik rol oynayacağını belirliyor.