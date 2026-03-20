AKP Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı ve partililer tarafından gerçekleştirilen polis merkezi ziyareti, görüntüler sonrası tartışma yarattı.

Elazığ’daki Abdullahpaşa Mustafa Demirci Polis Merkezi’ne yapılan ziyarette, AKP Gençlik Kolları İl Başkanı Koray Adsız’ın başkomisere üzerinde parti ibaresi bulunan bir poşetle sahurluk ikramında bulunması dikkat çekti.

Ziyaret sırasında çekilen görüntülerde, üzerinde “AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanlığı” yazılı poşetin polis merkezinde görevli başkomisere verildiği görüldü. Söz konusu görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, kamu kurumlarında siyasi kimlik ve sembollerin kullanımı tartışma konusu oldu.

Ziyarete ilişkin açıklama yapan AKP Gençlik Kolları İl Başkanı Koray Adsız, programın “Geceye Işık Tutan Ak Gençlik Yanımda” kapsamında gerçekleştirildiğini belirtti.

Adsız, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Milletvekilimiz Sn. Ejder Açıkkapı, yürütme ve yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte; ‘Geceye Işık Tutan Ak Gençlik Yanımda’ programı kapsamında 7/24 görevi başında olan kahraman polislerimizi ziyaret ettik. Necip milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz fedakârca görev yapan kahraman polislerimize emekleri, gayretleri ve özverileri için teşekkür ediyoruz. Rabbim tüm güvenlik güçlerimizi muhafaza eylesin. AK Parti Gençlik Kolları hayırlı sahurlar diler.”