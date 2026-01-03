ABD, Venezuela’ya saldırı düzenledi. Yaşanan olay sonrası yapılan açıklamada ise, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşinin ABD tarafından rehin alındığı duyuruldu.

Yaşanan olaya büyük tepkiler gelirken, AKP tarafından herhangi bir açıklama gelmemesi dikkat çekti. Gazeteci Yılmaz Özdil, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Trump ve Maduro ile fotoğrafını paylaştı.

"PERHİZ VE LAHANA TURŞUSU"

Özdil, paylaştığı fotoğrafa yazdığı yazıda, “Perhiz ve lahana turşusu” ifadesini kullandı. İşte Özdil’in yaptığı paylaşım:

NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta bugün yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyuldu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurdu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıkladı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de oldu.