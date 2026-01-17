MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, AK Parti iktidarı süresince kabinede görev alan isimlerin doğum yerlerini gösteren coğrafi dağılım haritasını paylaştı. Harita, ilk bakışta iki başlığı öne çıkarıyor: Ege ve Trakya hattında temsil sınırlı, buna karşılık Karadeniz ve İç Anadolu’da yoğunlaşma belirgin. Siyasi kulislerde bu tablo, yalnızca “memleket” verisi olarak değil; hemşericilik ilişkileri, teşkilat damarları ve partinin yıllardır dayandığı oy depoları ile kurulan bağın bir yansıması olarak da yorumlanıyor.

Harita iki dönemi ayırdı: Başbakanlık sistemi ve Cumhurbaşkanlığı sistemi

Kulat’ın paylaşımında bakanların memleketleri, görev yaptıkları döneme göre renk kodlarıyla işaretlendi. Buna göre:

Turuncu: Başbakanlık sistemi döneminde görev alanlar

Mavi: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi döneminde görev alanlar

Yeşil: Her iki dönemde de görevini sürdürenler

Haritada ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın memleketi Rize ayrı bir işaretle gösterildi.

Kabine profili Anadolu ekseninde: Karadeniz-İç Anadolu kümelenmesi

Haritanın öne çıkardığı en net tablo, kabine tercihlerinin Karadeniz ve İç Anadolu üzerinde yoğunlaşması. Doğu Karadeniz hattı ile İç Anadolu’nun merkezi illerindeki kümelenme, kabinede bölgesel ağırlık merkezinin nerede kurulduğunu gösteren bir işaret olarak değerlendiriliyor.



Bölge bölge tablo: Temsil gücü hangi hatlarda yoğunlaştı

Haritaya yansıyan bölgesel görünüm özetle şöyle:

Sistem değişti, bazı isimler değişmedi: “Yeşil” işaretler ne anlatıyor

Haritadaki “yeşil” noktalar, sistem değişikliğine rağmen kabinede yerini koruyan isimleri işaret ediyor. Bu durum, yeni sistemle birlikte kabine kurma biçimi değişse de bazı stratejik tercihlerin ve süreklilik gösteren kadroların korunduğu şeklinde okunuyor.

Ege ve Trakya’da seyrek görünüm: Batı hattında temsil tartışması

Haritanın en dikkat çekici ayrıntılarından biri, Ege illeri ile Trakya hattında işaretlerin görece seyrek kalması. Bu tablo, kabine coğrafyasında ağırlığın Anadolu ve Karadeniz ekseninde toplandığı yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdi.