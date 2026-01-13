Borsa İstanbul'da “manipülasyon" soruşturması kapsamında 7 Ocak'ta gözaltına alınıp tutuklanan İl Başkan Yardımcısı Kerim Toker apar topar partisinden istifa etti. Haberi, AKP Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, Toker hakkında yaptığı yazılı bir açıklama ile duyurdu.

'TUTUKLANDIĞI GÜN İSTİFA ETTİ'

Erdem, Toker'in gözaltına alındığı gün parti bünyesindeki tüm görevlerinden ayrıldığını ifade ederek, "Kerim Toker, 07.01.2026 tarihinde gözaltına alınmış ve aynı gün İl Başkan Yardımcılığı, İl Yönetim Kurulu üyeliği ile parti üyeliğinden istifa etmiştir" sözlerini sarf etti.

Erdem, 30 senedir Toker’i tanıdığını, söz konusu borsa manipülasyonu iddiasının 2022 senesine dayandığını, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 6 ay süreyle işlem yasağı uygulandığını belirtti. Erdem, o dönemde kendilerine ulaşan herhangi bir adli soruşturma bilgisinin bulunmadığını belirtti.

NE OLMUŞTU?

AKP Aydın İl Başkan Yardımcısı Kerim Toker, Borsa İstanbul’da manipülasyon yaparak haksız kazanç sağladığı iddiasıyla geçtiğimiz çarşamba günü gözaltına alınmıştı.

Toker, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasından sonra İstanbul’a götürülmüş, ardından Çağlayan Adliyesi’ne sevk edilerek çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Soruşturma kapsamında tutuklanan kişiler ise şu şekilde:

"Serhat Şeker, Oğuz Tanrıöver, Mustafa Canpolat, Murtaza Yiğit, Mehmet Emin Masca, Mehmet Burçlu Köse, Kerim Toker, Hasan Meşe, Hasan Kayacı, Abdurrahman Özdemir, Alparslan Tanrıöver, Berkay Toker, Ekrem Tanrıöver, Emre Olgaç, Eşref Güngör."