Siyaset kulislerinde "belediye başkanı transferleri" tartışmaları alevlenirken, AK Parti cephesinden yankı uyandıracak, özeleştiri dozu yüksek bir açıklama geldi. AK Partili Mücahit Birinci, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı değerlendirmeyle, seçmen psikolojisinin anketlerden çok daha fazlasını söylediğini dile getirdi.

Özellikle yerel seçimlerdeki "tepki oylarının" transfer yoluyla geri kazanılmaya çalışılmasını halkın iradesine ters düşen bir hamle olarak niteleyen Birinci, siyasetin 22 yıllık değişimini ve 40 yaşına gelen "AK Parti kuşağının" beklentilerini hatırlattı.

İşte Birinci’nin "X’im burada dursun" diyerek paylaştığı o dikkat çekici analiz:

"Belediye geçişleri ile ilgili çok soru soruyorlar.

Açıkça söylemek gerekirse benim fikrim şu şekilde: Daha önce de söylediğim gibi, bu transferlere sevinmek ya da bunları büyük bir başarı gibi görmek bence halkı yeterince tanımamak demektir.

Örneğin Beykoz…

Beykoz’da insanlar mevcut duruma tepki olarak CHP’ye yöneldi. Sonrasında yaşanan süreci ise herkes biliyor.

Şimdi halkın şöyle diyeceğini mi düşünüyorsunuz?

“Ben aslında sizin belediyecilik anlayışınıza değil, genel gidişata tepki olsun diye bu kişiyi seçtim. Şimdi sen, haklı ya da haksız, benim verdiğim tepki oyunu başka kapıdan dolaştırıp tekrar önüme Ak Partili olarak koydun. Tamam o halde hemen tekrar sana oy vereyim.”

Ya da halkın şöyle diyeceğini mi sanıyorsunuz?

“Ne iyi oldu, ben düşünememiştim. Sen benim yerime düşünüp belediyeyi kendine geçirdin. Bir dahaki seçimde de oyum sana.”

Elbette “yolsuzluk vardı” diyenler olabilir. Ancak mesele o değil kardeşim. Ne olursa olsun, kendi adayları kendilerine kalsın.

Bakın bu X’im burada dursun:

Bu transfer olan arkadaşların hiçbiri, oldukları yerde bir daha ömürleri boyunca kolay kolay seçilemeyecek.

Ak Parti iktidara geldiğinde 18 yaşında olan bir genç bugün 40 yaşını geçti. Artık sokağı, halkı ve toplum psikolojisini çok daha doğru analiz etmek gerekiyor. Anketçilerin yanıldığı çok dönem oldu.

Gerçek anket bazen önünüzde durur. Tek yapmanız gereken perdeyi kaldırıp dışarı bakmaktır.

O perde açıldığında, görmek istemediğiniz şeylerin aslında orada olduğunu göreceksiniz.

Emin olun."