Dünya 3 Ocak 2026 gününe gündemi sarsan bir haberle uyandı. ABD'nin müdahalesiyle Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro rehin alındı. Maduro'nun Venezuela'dan çıkartılıp ABD'ye götürülmesi dünyada geniş çaplı bir gündem yaratırken AKP iktidarı içinde ilk çatlak ses İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'dan geldi.

Turan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'ya yönelik saldırıya ilişkin açıklamalarıyla ilgili " Şımarık çocuklar gibi 'her şey benim olsun' diyenlerin yönettiği ülkelerin sıkıntısını yaşıyor, koskoca dünya. Yazık! Sabır, iman ve inatla, yorulmadan yolumuzda yürümeye devam" dedi.

Turan'ın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Filistin’de yaşanan katliamda batının iki yüzlü tavrını gördükten sonra, bugün Venezuela’da yaşananlar ve az önce izlediğimiz basın açıklamasında söylenenler bizi şaşırtır mı, elbette hayır. Şımarık çocuklar gibi 'her şey benim olsun' diyenlerin yönettiği ülkelerin sıkıntısını yaşıyor, koskoca dünya. Yazık! Sabır, iman ve inatla, yorulmadan yolumuzda yürümeye devam..."

ERDOĞAN SESSİZ KALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Venezuela'daki ABD saldırısına sessiz kaldı. Danışmanı Cemil Ertem ise yaptığı paylaşımı kısa süre içinde sildi.