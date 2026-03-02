İktidar gözünü kripto borsasına dikti. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis'e sundukları kanun teklifinde kripto piyasasından da vergi alınmasının ön görüldüğünü açıkladı.

Teklif kapsamında, kripto varlık satış ve transferlerinden “kripto varlık işlem vergisi” alınacak ve vergi oranı on binde 3 olarak belirlenecek. Vergiyi doğuran olay kripto varlığı satmak veya transfer etmek olacak ve mükellef kripto varlık hizmet sağlayıcıları olacak.

Güler'in açıklamasının ardından sosyal medya hesabından konuya ilişkin ayrıntı paylaşan Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, "İşletmeye tabi kripto varlık gelirleri ticari kazanç kapsamında vergilendirilecek" dedi.

Bingöl'ün paylaşımı şöyle: