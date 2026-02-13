AKP'den 2022 yılında istifa ederek İYİ Parti'ye katılan Rasim Arı, yerel seçimlerde Nevşehir Belediye Başkanı olmuştu. Arı'nın, İYİ PArti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile arasının açık olduğu, yeniden AKP'ye katılacağı iddia edildi.

AKIN GÜRLEK'E ÖVGÜLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'yken, Aziz İhsan Aktaş'ın iddialarına dayanarak 200 sanıklı Aktaş davasının mimarı olan ve geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı olarak atanarak yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyen Akın Gürlek'in hemşehrisi olan Rasim Arı, Gürlek'e övgüler dizmişti. Bu övgüler hem İYİ Parti, hem d muhalefet kanadında tepkiyle karşılanmıştı.