AKP Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Türkiye Basın Federasyonu’nun ‘Anadolu Sohbetleri’ programında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Seçim takvimiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Elitaş, geçmiş seçim tecrübeleri olduğunu belirterek, iklim koşullarını öne çıkardı.

Anayasa’da seçimlerin nasıl yapılacağının açıkça belirtildiğine vurgu yapan Elitaş, Muhsin Yazıcıoğlu’nun yerel seçim sürecinde kötü hava şartları nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

YEREL SEÇİM İÇİN TARİH VERDİ

Elitaş, "Hem yerel seçimlerin hem genel seçimlerin en iyi iklimi ekim, kasım ayları. Seçimlerin öne alınmasıyla ilgili en uygun zamanın mevsimsel olarak söylüyorum kasım ayı içinde olabilir. Bu da 2027 Kasım ayı genel seçim için, 2028 Kasım ayı da yerel seçim için, bu tabii 2029 Kasım da olabilir. Ben bunu 25 seçim yaşamış birisi olarak söylüyorum" sözlerini sarf etti.

Elitaş’a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan için gündeme getirdiği “umut hakkı” değerlendirmesi soruldu.

Elitaş, konunun TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun gündeminde olduğunu belirtti. Komisyonda tüm partilerin temsilcileriyle görüşmelerin sürdüğünü söyleyen Elitaş, şunları dile getirdi,

"Bazı açıklamalar oldu. Bu açıklamalarla ilgili bir kısmı kendi görüşleri olabilir. Çünkü 'anlaştık' dediğine diğeri daha henüz net olmadığını ifade ettiğine göre demek ki kendi görüşlerini ifade edecekler. Ama arzumuz, dileğimiz o ki komisyondan tek bir sesin çıkması. Komisyon raporunun TBMM ve kamuoyuna sunulmak üzere raporun tek elden çıkması ve mutabakatla çıkması olumludur, uygundur diye düşünüyorum.”

"ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ OLABİLİR"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız'ın açıklaması hatırlatılarak, "Anayasa değişikliği gündeme gelir mi?" sorusuna Elitaş, "Bilmiyorum. AK Parti'nin, MHP'nin, CHP'nin raporlarını okuduğumda anayasa değişikliği ile ilgili bir kısım yoktu. Benim gördüğüm kadarıyla. Eğer ihtiyaç hasıl olursa Komisyon da bu konuda karar verirse anayasa değişikliği olabilir" ifadelerini kullandı.