Türkiye'de yükselen enflasyon ve düşen alım gücüyle birlikte ulaşım hakkı da lüks oldu. Köprü ve otoyollara gelen zamlar yurttaşların belini büktü.

İSTANBUL İZMİR GİDİŞ DÖNÜŞ 9 BİN 918 LİRA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'ın katılımıyla 2016 yılında açılan Osmangazi Köprüsü cep yakıyor. İstanbul'dan yola çıkan ve Osmangazi Köprüsü'nden geçerek İzmir'e gitmek isteyen bir yurttaş, sadece gidiş için köprü ve otoyola 2 bin 400 lira para ödemek zorunda. Bu ücret dönüşün için de ödeneceği varsayılacak olursa 4 bin 800 lira sadece otoyol ve Osmangazi Köprüsü'nün geçiş ücreti olarak ödeniyor.

Bu masrafa bir de yakıt ve İstanbul içi köprüler eklenince ödenecek tutar daha da artıyor. Ortalama olarak bir aracın deposu 2 bin 500 liraya doluyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün en düşük geçiş ücreti 59 lira. Tüm ücretleri toplayınca ortaya 9 bin 918 lira gibi yüksek bir meblağ çıkıyor.

UÇAKLA GİDİLSE

Aynı yol uçakla gidip gelinse günlere göre değişiklik gösteriyor. 1 Ocak 2026 itibarıyla bin 817 liradan tek kişilik uçak bileti almak mümkün. Dönüş için de uçak yolculuğu tercih edilecek olunursa 3 bin 634 lira ödenecek.