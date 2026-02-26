CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Bakırköy'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKP grup toplantısında ilahi okumasını "Çıkmış ilahi okuyor, sen ilahi okumayacaksın Erdoğan, sen yoksulluğu bitirmeyi konuşacaksın." ifadeleriyle değerlendirmişti.

Özel, "Artık öyle konforlu siyaset yok. Bugün çıkmış grup toplantısında ilahi okuyor. Şunu söyleyeyim. O ilahi, okuyanların ağzına yakışır, hocalar okur, hafızlar okur, dinlenir. Ayrı konu. Ama siyasetin konusu değildir. Siyasetin konusu nedir biliyor musun? İlahiyi orada uygun mekanda, uygun yerde, uygun şekilde hem okuyana hem dinleyene sonuna kadar saygılıyız. Ama sen çıkınca oraya Erdoğan ilahi okumayacaksın, ilahi Erdoğan. Oraya çıkıp yoksulluğu bitirmeyi konuşacaksın. İşsizliği konuşacaksın. Kuru ekmekle sahurları, sosyal yardımla iftar yapanları konuşacaksın. Oraya çıkınca işsizliği bitiriyor musun, onu konuşacaksın. Onun dışında ilahi ile, onun dışında dini değerlerle sanki bu ülkede insanların inancına saldırı varmış gibi tutup da konuşmayacaksın." demişti.

ÇELİK: TESPİTLERİNİN YANLIŞLIĞIYLA KENDİ REKORLARINI KIRMAYA DEVAM EDİYOR

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından CHP lideri Özel'in sözlerine yanıt verdi. Çelik, Özel'e "Tespitlerinin yanlışlığı ve teşhislerinin dayanaksızlığı konusunda kendi rekorlarını kırmaya devam ediyor." dedi.

Ömer Çelik'in paylaşımının tamamı şöyle:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sayın Cumhurbaşkanımızı grup toplantımızda "ilahi okuyor" diye eleştirmiş. CHP Genel Başkanının "siyasi navigasyon" problemi vahim bir noktaya geldi. Tespitlerinin yanlışlığı ve teşhislerinin dayanaksızlığı konusunda kendi rekorlarını kırmaya devam ediyor.

Ak Parti milletin partisidir. Evlerde, yollarda vatandaşlarımızın dilinden düşmeyen güzel sözlerin, okul bahçelerinde çocuklarımızın cıvıl cıvıl neşesine eşlik eden ifadelerin Ak Parti grup toplantımızda Cumhurbaşkanımız tarafından dillendirilmesi bizim ruh kökümüzün neticesidir.

Sn Özgür Özel, özgürlük denilmesi gereken yerde baskı ile öne çıkan, millet denilmesi gereken yere vesayet tabelası asan bir siyasi geleneği sürdürdüğü için bir türlü bunları anlamıyor. Ak Parti grubunda sadece milletin dili konuşulduğu için anlamakta zorluk çekiyor."