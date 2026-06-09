AKOM'dan planları iptal ettirecek hava durumu raporu: 3 gün sağanak yağış esir alacak

Bugün İstanbul genelinde nem oranının %45 ile %85 aralığında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise Kuzeyli yönlerden (Poyraz) sert, aralıklarla ise kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor. Rüzgar hızının saatte 15-45 km/s bulması beklenirken, AKOM bugün için herhangi bir yağış beklenmediğini bildirdi.