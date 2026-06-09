AKOM, Çarşamba gününden itibaren haftalık hava durumunu yayımladı. AKOM'un tahminlerine göre Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günü sağanak yağmur yağacak.
AKOM'dan planları iptal ettirecek hava durumu raporu: 3 gün sağanak yağış esir alacak
AKOM, 9 Haziran 2026 Salı günü itibarıyla İstanbul için güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Hafta ortasına kadar yaz sıcakları etkisini sürdürürken, hafta sonu için ise flaş bir uyarı yapıldı. İşte İstanbul'un 7 günlük hava durumu detayları...Yunus Arıkan
Bugün İstanbul genelinde nem oranının %45 ile %85 aralığında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise Kuzeyli yönlerden (Poyraz) sert, aralıklarla ise kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor. Rüzgar hızının saatte 15-45 km/s bulması beklenirken, AKOM bugün için herhangi bir yağış beklenmediğini bildirdi.
Hafta sonuna (Cumartesi) kadar havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olması bekleniyor. Sıcaklıkların 27-29°C'ler aralığında seyredeceği tahmin ediliyor. Hafta boyunca Poyraz'dan aralıklarla kuvvetli esecek rüzgarlar gün içerisinde sıcaklıkların aşırı yükselmesine mani olurken; gece ve sabah erken saatlerde ise İstanbullulara serinlik vermeye devam edecek.
AKOM'un haftalık tahmin raporuna göre çarşamba, perşembe ve cuma günleri İstanbul'da az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Yağış beklenmiyor.
10.06.2026 Çarşamba: En düşük 17°C / En yüksek 28°C
11.06.2026 Perşembe: En düşük 17°C / En yüksek 29°C
12.06.2026 Cuma: En düşük 18°C / En yüksek 29°C
Hafta Sonu Planları Altüst Olabilir! (13 Haziran Cumartesi)
Hafta başından itibaren yükselen sıcaklıklar, Cumartesi günü yerini sert bir düşüşe ve yağışa bırakıyor. Cumartesi günü İstanbul genelinde Gök Gürültülü Sağanak Yağmurlu bir hava tahmin ediliyor.
Sıcaklık: En düşük 16°C / En yüksek 23°C (Sıcaklıklar yaklaşık 6 derece birden düşüyor)
Yağış Miktarı: 3-7 kg arası.
Pazar Günü de Yağış Devam Ediyor (14 Haziran Pazar)
Sağanak yağış hafta sonunun ikinci gününde de İstanbul'u terk etmiyor. Pazar günü megakentte Parçalı Bulutlu, Aralıklarla Yağmurlu bir hava görülecek.
Sıcaklık: En düşük 16°C / En yüksek 24°C
Yağış Miktarı: 3-7 kg arası.
Yeni Haftada Yağışın Şiddeti Artıyor! (15 Haziran Pazartesi)
15 Haziran Pazartesi günü İstanbul'u daha kuvvetli bir yağış dalgası bekliyor. Haftanın ilk gününde Gök Gürültülü Sağanak Yağmur etkisini artıracak.
Sıcaklık: En düşük 15°C / En yüksek 25°C
Yağış Miktarı: 5-12 kg arası (Haftanın en yüksek yağış miktarı).