İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.
AKOM’dan kritik İstanbul uyarısı: Soğuklar geri dönüyor: 6 derece düşecek
AKOM, İstanbulluları yeni bir soğuk hava dalgasına karşı uyardı. AKOM verilerine göre sıcaklıklar hafta sonundan itibaren düşecek.Derleyen: Dilem Taştan
AKOM'un açıkladığı verilerine göre gelecek hafta İstanbul'a yeni bir soğuk dalgası geliyor.
Şu an 10 derecenin üzerinde seyreden sıcaklıkların önümüzdeki hafta 6 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.
Bu hafta sonuna kadar öğle saatlerinde sıcaklık 12 derece civarında seyredecek ve güneşli hava etkili olacak.
Hafta sonundan itibaren sıcaklıkların gündüz 6 dereceye kadar düşeceği bildirildi.
Akşam ise sıcaklıklar 3 dereceye kadar düşerek kış değerlerine dönülecek.
AKOM verilerine göre bu sefer yağış ise beklenmiyor.
Vatandaşlardan soğuk havalarda dikkatli olmaları isteniyor.
