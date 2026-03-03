Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Gündem AKOM’dan kritik İstanbul uyarısı: Soğuklar geri dönüyor: 6 derece düşecek

AKOM’dan kritik İstanbul uyarısı: Soğuklar geri dönüyor: 6 derece düşecek

AKOM, İstanbulluları yeni bir soğuk hava dalgasına karşı uyardı. AKOM verilerine göre sıcaklıklar hafta sonundan itibaren düşecek.

Dilem Taştan Derleyen: Dilem Taştan
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmin raporunu paylaştı.

AKOM'un açıkladığı verilerine göre gelecek hafta İstanbul'a yeni bir soğuk dalgası geliyor.

Şu an 10 derecenin üzerinde seyreden sıcaklıkların önümüzdeki hafta 6 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Bu hafta sonuna kadar öğle saatlerinde sıcaklık 12 derece civarında seyredecek ve güneşli hava etkili olacak.

Hafta sonundan itibaren sıcaklıkların gündüz 6 dereceye kadar düşeceği bildirildi.

Akşam ise sıcaklıklar 3 dereceye kadar düşerek kış değerlerine dönülecek.

AKOM verilerine göre bu sefer yağış ise beklenmiyor.

Vatandaşlardan soğuk havalarda dikkatli olmaları isteniyor.

