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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde etkisini gösteren yağışlar, sele neden oldu. Arabalar sular altında kalırken, İstanbul'da sele kapılan 4 kişi yaşamını yitirdi.

İstanbul genelinde sel sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 4’e yükselirken, kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

İBB tarafından gerçekleştirilen açıklamada, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bölümünün, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası ile Orta Akdeniz üzerinden taşınan yağışlı sistemlerin etkisi altına girdiği ifade edildi.

Şehirde salı sabahı başlayan ve aralıksız devam eden kuvvetli sağanak sebebiyle Boğaz çevresi ile Avrupa Yakası'nın kuzey ve orta kesimlerindeki ilçelerde metrekareye 130 ile 278 kilogram arasında yağış düştüğü ifade edilen açıklamada, yağışların gece boyunca kuzey ilçelerinde orta kuvvette, diğer bölgelerde hafif şekilde etkili olduğunun altı çizildi.

YAĞIŞLAR YARIN ŞİDDETLENECEK

Gün boyunca ise il genelinde aralıklarla sürmesi beklenen yağışların, kuzey ilçeleri olan Arnavutköy, Eyüp, Sarıyer, Beykoz ve Şile'de yer yer kuvvetli olabileceği tahmin edildi.

Yapılan açıklamada, yağışların yarın Beykoz, Sarıyer, Şile ve Eyüp başta olmak üzere şehir genelinde şiddetleneceği belirtildi.

Açıklamanın devamında, İBB ekiplerinin kentte yağış sebebiyle mahsur kalan 622 kişiyi kurtararak tahliye ettiği, halihazırda şehirde Şile Teke-Darlık Yolu ile Şile Geredeli Mahallesi Geredeli Caddesi dışındaki bütün yolların trafiğe açık olduğu ifade edildi.