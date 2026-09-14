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Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla kent genelinde yaşanabilecek trafik yoğunluğuna karşı alınan tedbirleri Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) değerlendirdi.

Aslan, sabahın erken saatlerinde AKOM'da düzenlenen koordinasyon toplantısına katılarak İstanbul'daki trafik, ulaşım ve saha çalışmalarına ilişkin hazırlıklar hakkında bilgi aldı.

Toplantıda, okulların açılmasıyla birlikte özellikle ana arterler, okul çevreleri ve toplu ulaşım hatlarında oluşabilecek yoğunluğa karşı alınan önlemler ele alındı.

İSTANBUL’DA 2 MİLYON 951 BİN ÖĞRENCİ DERS BAŞI YAPTI

Aslan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İstanbul'da bugün 2 milyon 951 bin 685 öğrenci ve 171 bin 262 öğretmenin yeni eğitim-öğretim yılına başladığını belirtti.

İstanbul trafiğinin kent içi kameralarla anlık olarak takip edileceğini ifade eden Aslan, herhangi bir noktada yaşanabilecek olumsuzluklara hızlı şekilde müdahale edileceğini söyledi.

3 BİN 933 İLAVE SEFER DÜZENLENECEK

Aslan, bugün yaklaşık 18 bin okul servisinin trafiğe çıkacağını ve yaklaşık 300 bin öğrenciyi okullarına taşıyacağını belirtti.

Toplu ulaşım kapasitesinin önemli ölçüde artırıldığını aktaran Aslan, İETT otobüslerinin 2 bin 768, metrobüsün 653, Metro İstanbul'un ise 512 ilave sefer gerçekleştireceğini kaydetti.

Böylece toplam 3 bin 933 ilave sefer düzenleneceğini bildiren Aslan, bu kapasiteyle 790 bin 830 yolcunun toplu ulaşıma yönlendirilmesinin ve 671 bin 809 özel aracın trafiğe çıkmasının önüne geçilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Deniz ulaşımında da gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

OKUL SERVİSLERİNE ARABALI VAPURLARDA ÖNCELİK

Şehir Hatları'nda da ek seferler yapılacağını ifade eden Aslan, Sirkeci-Harem hattında yaya yolcuların ücretsiz seyahat edeceğini açıkladı.

İlk 2 gün boyunca okul servis araçlarına arabalı vapurlarda geçiş önceliği sağlanacağını belirten Aslan, ulaşımda yaşanabilecek yoğunluğun azaltılmasının hedeflendiğini kaydetti.

94 İSPARK OTOPARKI OKUL SERVİSLERİNE ÜCRETSİZ

Aslan, okul çevrelerindeki 94 İSPARK otoparkının, toplam 18 bin 722 araçlık kapasitesiyle bugün okul servislerinin kullanımına ücretsiz açıldığını bildirdi.

ŞANTİYELERDE ÇALIŞMALAR DURDURULDU

Okulların açıldığı hafta boyunca şantiyelerde çalışmaların durdurulduğunu belirten Aslan, okul çevrelerinde trafik akışını etkileyebilecek düzeneklerin kaldırıldığını söyledi.

Zorunlu olarak devam etmesi gereken çalışmaların ise 22.00-05.00 saatleri arasındaki gece vardiyasında yapılacağını ifade etti.