Yeniçağ Gazetesi
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AKOM tarih verdi: İstanbul’da gök gürültülü sağanak alarmı

İstanbul’da yağışlı hava etkisini sürdürürken AKOM’dan yeni uyarı geldi. Kent genelinde yerel ve bölgesel kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin devam edeceği bildirildi. Tarih veren AKOM gök gürültülü sağanak yağış alarmı verdi.

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
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AKOM tarih verdi: İstanbul’da gök gürültülü sağanak alarmı - Resim: 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre, 29 Eylül 2026 Salı günü itibarıyla İstanbul genelinde yerel ve bölgesel kuvvetli sağanak yağmur geçişleri etkisini sürdürüyor.

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AKOM tarih verdi: İstanbul’da gök gürültülü sağanak alarmı - Resim: 2

Gün boyunca nem oranının yüzde 75 ile yüzde 95 arasında değişeceği tahmin edilirken, rüzgarın Karayel ve Poyraz yönlerinden fırtına şeklinde saatte 40 ila 70 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

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AKOM tarih verdi: İstanbul’da gök gürültülü sağanak alarmı - Resim: 3

Beklenen yağış miktarının ise metrekare başına 20 ila 50 kilogram arasında olacağı bildirildi.

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AKOM tarih verdi: İstanbul’da gök gürültülü sağanak alarmı - Resim: 4

TARİH BELLİ OLDU

AKOM’un haftalık hava tahmininde İstanbul için dikkat çeken günlerden biri 2 Ekim Cuma oldu.

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AKOM tarih verdi: İstanbul’da gök gürültülü sağanak alarmı - Resim: 5

Cuma günü kentte kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıkların en düşük 15, en yüksek 19 derece olması, yağış miktarının ise metrekare başına 20 ila 50 kilogram arasında gerçekleşmesi öngörülüyor.

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AKOM tarih verdi: İstanbul’da gök gürültülü sağanak alarmı - Resim: 6

3 Ekim Cumartesi günü de gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

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AKOM tarih verdi: İstanbul’da gök gürültülü sağanak alarmı - Resim: 7

Cumartesi günü sıcaklıkların 14 ila 20 derece arasında seyretmesi ve metrekare başına 10-25 kilogram yağış düşmesi tahmin ediliyor.

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AKOM tarih verdi: İstanbul’da gök gürültülü sağanak alarmı - Resim: 8

YAĞIŞ HAFTA SONUNA KADAR SÜRECEK

AKOM, gün boyu sürmesi beklenen yerel ve bölgesel kuvvetli sağanak yağışlar nedeniyle sıcaklıkların 20 derece civarında seyredeceğini belirtti.

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AKOM tarih verdi: İstanbul’da gök gürültülü sağanak alarmı - Resim: 9

Soğuk ve yağışlı havanın hafta sonuna, pazar gününe kadar bölgede etkisini sürdürmesinin öngörüldüğü vurgulandı.

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AKOM tarih verdi: İstanbul’da gök gürültülü sağanak alarmı - Resim: 10

4 Ekim Pazar günü ise havanın parçalı ve az bulutlu olması, yağış beklenmemesi tahmin ediliyor. Pazar günü sıcaklıkların 12 ila 20 derece arasında olması bekleniyor.

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AKOM tarih verdi: İstanbul’da gök gürültülü sağanak alarmı - Resim: 11

5 Ekim Pazartesi günü de parçalı bulutlu bir hava tahmin edilirken, sıcaklıkların 12 ila 19 derece arasında seyretmesi öngörülüyor.

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AKOM tarih verdi: İstanbul’da gök gürültülü sağanak alarmı - Resim: 12

Öte yandan AKOM, vatandaşları gök gürültülü sağanak yağış sırasında yaşanabilecek sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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AKOM tarih verdi: İstanbul’da gök gürültülü sağanak alarmı - Resim: 13
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