Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem AKOM saat vererek açıkladı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

AKOM saat vererek açıkladı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

AKOM, sıcak ve güneşli geçen havanın, akşam saatlerinden itibaren yerini gök gürültülü sağanak yağışa bırakacağını belirtirken, metrekareye 30 kilogram yağış düşeceğini ifade etti.

Gülsüm Hülya Sundu Gülsüm Hülya Sundu
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AKOM saat vererek açıkladı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), 13 Temmuz 2026 Pazartesi günü için il genelini kapsayan hava durumu raporunu yayımladı.

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AKOM saat vererek açıkladı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 2

Gün içinde sıcak ve güneşli geçen havanın, akşam saatlerinden itibaren yerini gök gürültülü sağanak yağışa bırakması bekleniyor.

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AKOM saat vererek açıkladı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 3

AKOM'un son uyarılarına göre, yağışlı sistemin akşam saat 20.00 itibarıyla kentin batı bölgeleri olan Silivri ve Çatalca üzerinden giriş yapacağı öngörülüyor.

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AKOM saat vererek açıkladı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 4

Gece saat 23.00’ten itibaren ise sağanak yağış geçişlerinin il geneline yayılacağı tahmin ediliyor.

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AKOM saat vererek açıkladı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 5

Salı (yarın) sabahı saat 10.00'a kadar aralıklarla devam etmesi beklenen yağışların; yer yer kuvvetli, metrekareye 10 ila 30 kilogram düşecek şekilde gök gürültülü sağanak formunda etkili olacağı bildirildi.

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AKOM saat vererek açıkladı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 6

Gün içerisinde hava sıcaklığının 29 dereceye kadar ulaştığı megakentte, rüzgarın poyrazdan orta kuvvette, aralıklarla ise saatte 10-30 kilometre hızla sert eseceği belirtildi.

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AKOM saat vererek açıkladı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 7

Nem oranının yüzde 45 ile yüzde 80 arasında değişeceği İstanbul'da deniz suyu sıcaklığı ise 24 derece olarak ölçüldü.

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AKOM saat vererek açıkladı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 8

Gece saatlerinde yağışla birlikte hava sıcaklığının 19 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor.

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AKOM saat vererek açıkladı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 9

Yayımlanan haftalık hava tahmin raporuna göre, yağışlı sistem salı sabah saatlerindeki geçişinin ardından bölgeyi terk edecek.

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AKOM saat vererek açıkladı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 10

Salı günü metrekareye 5-12 kilogram arası yağış bırakması beklenen sistemin ardından, çarşamba gününden itibaren İstanbul'da yağış beklenmiyor.

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AKOM saat vererek açıkladı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 11

Hafta ortasından pazar gününe kadar az bulutlu ve açık bir havanın hakim olacağı İstanbul'da, termometrelerin hafta sonu yeniden 32 dereceleri göstermesi tahmin ediliyor.

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AKOM saat vererek açıkladı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 12
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