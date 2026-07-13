İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), 13 Temmuz 2026 Pazartesi günü için il genelini kapsayan hava durumu raporunu yayımladı.
AKOM saat vererek açıkladı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
AKOM, sıcak ve güneşli geçen havanın, akşam saatlerinden itibaren yerini gök gürültülü sağanak yağışa bırakacağını belirtirken, metrekareye 30 kilogram yağış düşeceğini ifade etti.Gülsüm Hülya Sundu
Gün içinde sıcak ve güneşli geçen havanın, akşam saatlerinden itibaren yerini gök gürültülü sağanak yağışa bırakması bekleniyor.
AKOM'un son uyarılarına göre, yağışlı sistemin akşam saat 20.00 itibarıyla kentin batı bölgeleri olan Silivri ve Çatalca üzerinden giriş yapacağı öngörülüyor.
Gece saat 23.00’ten itibaren ise sağanak yağış geçişlerinin il geneline yayılacağı tahmin ediliyor.
Salı (yarın) sabahı saat 10.00'a kadar aralıklarla devam etmesi beklenen yağışların; yer yer kuvvetli, metrekareye 10 ila 30 kilogram düşecek şekilde gök gürültülü sağanak formunda etkili olacağı bildirildi.
Gün içerisinde hava sıcaklığının 29 dereceye kadar ulaştığı megakentte, rüzgarın poyrazdan orta kuvvette, aralıklarla ise saatte 10-30 kilometre hızla sert eseceği belirtildi.
Nem oranının yüzde 45 ile yüzde 80 arasında değişeceği İstanbul'da deniz suyu sıcaklığı ise 24 derece olarak ölçüldü.
Gece saatlerinde yağışla birlikte hava sıcaklığının 19 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor.
Yayımlanan haftalık hava tahmin raporuna göre, yağışlı sistem salı sabah saatlerindeki geçişinin ardından bölgeyi terk edecek.
Salı günü metrekareye 5-12 kilogram arası yağış bırakması beklenen sistemin ardından, çarşamba gününden itibaren İstanbul'da yağış beklenmiyor.
Hafta ortasından pazar gününe kadar az bulutlu ve açık bir havanın hakim olacağı İstanbul'da, termometrelerin hafta sonu yeniden 32 dereceleri göstermesi tahmin ediliyor.