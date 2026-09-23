İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), 23 Eylül 2026 Çarşamba günü yayımladığı hava tahmin raporuyla İstanbulluları uyardı.
AKOM saat verdi: Sağanak ve fırtına geliyor
İstanbul’da serin ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. AKOM, bugün 11.00-16.00 saatleri arasında kuvvetli yağış ve rüzgâra karşı uyarırken, hafta sonu özellikle 27 Eylül Pazar günü gök gürültülü sağanak bekleniyor.Dilem Taştan
Kent genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altına gerilerken, bugün akşam saatlerine kadar kuvvetli yağış ve sert rüzgar etkili olacak. Hafta sonu ise yeni bir yağışlı dalga bekleniyor.
AKOM raporuna göre, İstanbul güne 14°C civarına gerileyen serin bir hava, çok bulutlu bir gökyüzü ve aralıklı yağmurla başladı.
Gün içerisinde sıcaklıkların en fazla 17°C’ye kadar yükselmesi beklenirken, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği vurgulandı.
23 Eylül Çarşamba gün içi saatlik durum:
Sabah: Çok bulutlu, 14°C
Öğle: Yağışlı, 17°C (En yüksek sıcaklık)
Akşam: Bulutlu / Yağışın kesildiği saatler, 15°C
Gece: Bulutlu, 14°C
AKOM’un "DİKKAT" başlığıyla paylaştığı detaylarda, sabah saatlerinde aralıklarla süren yağışların saat 11.00 itibarıyla tekrardan etkisini arttıracağı bildirildi. Yağışlı havanın akşam 16.00 sıralarında bölgeyi terk etmeye başlayacağı öngörülüyor.
Yağış miktarı: Metrekareye 10 ila 30 kg arasında yağış düşmesi bekleniyor.
Rüzgar uyarısı: Rüzgarın Yıldız’dan sert, aralıklarla kuvvetlice (10 - 40 km/s) eseceği tahmin ediliyor.
Nem oranı: %65 ile %95 arasında değişkenlik gösterecek.
Deniz suyu sıcaklığı: 22°C olarak ölçüldü.
HAFTALIK HAVA TAHMİNİ: PAZAR KUVVETLİ SAĞANAK VAR
AKOM’un yayımladığı haftalık rapora göre, Çarşamba günkü yağışlı havanın ardından Perşembe ve Cuma günleri hava açacak ancak hafta sonundan itibaren yeni bir yağışlı hava dalgası kenti etkisi altına alacak.
24 Eylül Perşembe: Az bulutlu ve açık. Yağış beklenmiyor. Sıcaklık: Min 13°C / Max 21°C.
25 Eylül Cuma: Az bulutlu ve açık. Yağış beklenmiyor. Sıcaklık: Min 14°C / Max 22°C.
26 Eylül Cumartesi: Parçalı bulutlu, yerel yağmurlu (1-3 kg/m² yağış beklentisi). Sıcaklık: Min 16°C / Max 24°C.
27 Eylül Pazar: Gök gürültülü sağanak yağmurlu. Metrekareye 10-20 kg yağış bekleniyor. Sıcaklık: Min 16°C / Max 20°C.
28 Eylül Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağmurlu (3-7 kg/m² yağış). Sıcaklık: Min 16°C / Max 21°C.
29 Eylül Salı: Gök gürültülü sağanak yağmurlu (3-10 kg/m² yağış). Sıcaklık: Min 16°C / Max 21°C.
Bugün Saat 11.00 - 16.00 Arasına dikkat: Gün içinde metrekareye 30 kg'a kadar düşebilecek yağış miktarı, özellikle altyapının hassas olduğu noktalarda ve ana arterlerde su birikintilerine yol açabilir. Sürücülerin ve yayaların 11.00 ile 16.00 saatleri arasında tedbirli olmaları öneriliyor.
HAFTASONU PLANLARINA "PAZAR" AYARI
Perşembe ve Cuma günü yaşanacak güneşli havanın ardından, Pazar gününden itibaren tekrar başlayacak olan kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar açık hava planı yapacak vatandaşlar için kritik önem taşıyor.