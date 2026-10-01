Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem AKOM saat saat uyardı: Sağanak yağış ve fırtına geliyor (1 Ekim 2026)

AKOM saat saat uyardı: Sağanak yağış ve fırtına geliyor (1 Ekim 2026)

AKOM’un hava tahmin raporuna göre İstanbul’da yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanak ve fırtına bekleniyor. Rüzgarın yer yer 70 kilometre/saat hıza ulaşacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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AKOM saat saat uyardı: Sağanak yağış ve fırtına geliyor (1 Ekim 2026) - Resim: 1

Türkiye genelinde sıcak havalar yerini sağanak yağış ve fırtınaya bırakmaya başladı.

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AKOM saat saat uyardı: Sağanak yağış ve fırtına geliyor (1 Ekim 2026) - Resim: 2

Megakent İstanbul ise, sağanak yağıştan nasibini alan illerimizin başında geliyor.

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AKOM saat saat uyardı: Sağanak yağış ve fırtına geliyor (1 Ekim 2026) - Resim: 3

Megakent İstanbul ise, sağanak yağıştan nasibini alan illerimizin başında geliyor.

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AKOM saat saat uyardı: Sağanak yağış ve fırtına geliyor (1 Ekim 2026) - Resim: 4

Sıcaklıkların 17-21 derece arasında seyretmesi, kuzeydoğu yönlerden 20-50 kilometre/saat hızla rüzgar esmesi bekleniyor.

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AKOM saat saat uyardı: Sağanak yağış ve fırtına geliyor (1 Ekim 2026) - Resim: 5

Yağışların yarın sabah saat 08.00’den itibaren kuvvetlenmesi ve gün boyunca yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması bekleniyor.

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AKOM saat saat uyardı: Sağanak yağış ve fırtına geliyor (1 Ekim 2026) - Resim: 6

Rüzgarın ise yer yer 40-70 kilometre/saat hızla fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

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AKOM saat saat uyardı: Sağanak yağış ve fırtına geliyor (1 Ekim 2026) - Resim: 7

Hafta sonuyla beraber yağışların etkisini azaltması ve pazar gününden itibaren parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.

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