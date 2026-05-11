AKOM İstanbulluya dikkat diyerek uyardı: Bahar gidiyor, sağanak gümbür gümbür geliyor

AKOM’DAN "DİKKAT" ÇAĞRISI

AKOM tarafından yapılan açıklamada, İstanbul'da hafta boyunca havada parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olması beklenirken halihazırda 23-25 derece aralığında yaz değerlerine yakın seyreden sıcaklıkların yarın akşam saatlerinden itibaren azalarak mevsim normalleri altına gerileyeceği bildirildi. Özellikle akşam ve sabah erken saatlerde bölgesel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin olacağı tahmin ediliyor.