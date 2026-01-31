İstanbul'da hava sıcaklığı 2 Şubat Pazartesiden itibaren 5 derecenin altına düşecek. Megakentte 4 Şubat Çarşamba'ya kadar sağanak yağış ve fırtına geçişleri bekleniyor.

İstanbul'da 1-2 Şubat tarihlerinde rüzgarın 40-60 km/saat hızla esmesi ve yerel kuvvetli yağışlar tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR 5 DERECEYE KADAR DÜŞECEK

AKOM'dan yapılan açıklamada, 2 Şubat Pazartesi gününden itibaren hava sıcaklıklarının 5 derecenin altına düşeceği, sağanak yağış ve fırtına ile kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin ise 4 Şubat Çarşamba gününe kadar süreceği uyarısında bulunuldu.

AKOM, yaptığı açıklamada şunları söyledi, "İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde, bugün öğle saatlerinden itibaren önümüzdeki çarşambaya kadar etkili olması beklenen aralıklarla sağanak, yer yer fırtına ile birlikte kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, halihazırda 6-9 derece aralığında seyreden sıcaklıkların pazartesi itibari ile 5 derecelerin altına kış değerlerine gerileyeceği öngörülüyor.

Pazartesi sabahı saatlerinden itibaren bölgemize giriş yapması beklenen soğuk hava ile birlikte sıcaklıkların kar değerlerine gerileyeceği; Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece ve Başakşehir gibi batı bölgelerimizde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülebileceği tahmin ediliyor. Bu nedenle, vatandaşlarımızın kış koşullarına karşı hazırlıklı ve tedbirli olması önem arz etmektedir."