İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre, İstanbul’da hafta boyunca parçalı bulutlu hava etkili olacak.
AKOM İstanbul için tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
AKOM’un İstanbul için yayımladığı hava tahmin raporunda hafta boyunca parçalı bulutlu hava ve aralıklarla sağanak yağış geçişleri öngörüldü. AKOM İstanbul için tarih verdi. Gök gürültülü sağanak yağış geliyor.Yunus Arıkan
AKOM’un haftalık hava tahmin raporuna göre, Cuma öğle saatlerine kadar aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması öngörülüyor.
Kuzeyli (Poyraz) yönlerden aralıklarla kuvvetli esen rüzgar ve kapalı gökyüzü nedeniyle sıcaklıkların 22-24°C aralığında, mevsim normallerinin altında seyretmesi tahmin ediliyor.
TARİH VERİLDİ: 22 EYLÜL'DE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK
AKOM’un günlük hava tahmininde 22 Eylül Salı günü için gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.
Söz konusu günde sıcaklığın en düşük 15, en yüksek derece olması beklenirken, yağış miktarının 5-12 kg arasında olacağı tahmin ediliyor.
İSTANBUL İÇİN GÜN GÜN HAVA TAHMİNİ
17 Eylül Perşembe: Hava durumu parçalı bulutlu, aralıklı yağmurlu, sıcaklık 17-25derece olacak. Yağış miktarı 2-5 kg arası.
18 Eylül Cuma: Hava durumu parçalı bulutlu, sabah yağmurlu, sıcaklık 18-26 derece aralığında olacak. Yağış miktarı 2-5 kg arası.
19 Eylül Cumartesi: Hava durumu parçalı ve az bulutlu. Sıcaklık 18-26 derece arasında olacak. Yağış beklenmiyor.
20 Eylül Pazar: Hava durumu parçalı ve az bulutlu. Sıcaklık 18-27 derece arasında olacak. Yağış beklenmiyor.
21 Eylül Pazartesi: Hava durumu parçalı ve az bulutlu olacak. Sıcaklığın ise 18-28 derece arasında olması bekleniyor. Yağış beklenmiyor.
22 Eylül Salı günü hava durumu gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Sıcaklık ise 15-22 derece arasında olurken, yağış miktarının 5-12 kg arası olması bekleniyor.