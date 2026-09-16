Yeniçağ Gazetesi
16 Eylül 2026 Çarşamba
İstanbul 20°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/2
Anasayfa Gündem AKOM İstanbul için tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

AKOM İstanbul için tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

AKOM’un İstanbul için yayımladığı hava tahmin raporunda hafta boyunca parçalı bulutlu hava ve aralıklarla sağanak yağış geçişleri öngörüldü. AKOM İstanbul için tarih verdi. Gök gürültülü sağanak yağış geliyor.

Yunus Arıkan Yunus Arıkan
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
AKOM İstanbul için tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre, İstanbul’da hafta boyunca parçalı bulutlu hava etkili olacak.

1 11
AKOM İstanbul için tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 2

AKOM’un haftalık hava tahmin raporuna göre, Cuma öğle saatlerine kadar aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması öngörülüyor.

2 11
AKOM İstanbul için tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 3

Kuzeyli (Poyraz) yönlerden aralıklarla kuvvetli esen rüzgar ve kapalı gökyüzü nedeniyle sıcaklıkların 22-24°C aralığında, mevsim normallerinin altında seyretmesi tahmin ediliyor.

3 11
AKOM İstanbul için tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 4

TARİH VERİLDİ: 22 EYLÜL'DE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK

AKOM’un günlük hava tahmininde 22 Eylül Salı günü için gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

4 11
AKOM İstanbul için tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 5

Söz konusu günde sıcaklığın en düşük 15, en yüksek derece olması beklenirken, yağış miktarının 5-12 kg arasında olacağı tahmin ediliyor.

5 11
AKOM İstanbul için tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 6

İSTANBUL İÇİN GÜN GÜN HAVA TAHMİNİ

17 Eylül Perşembe: Hava durumu parçalı bulutlu, aralıklı yağmurlu, sıcaklık 17-25derece olacak. Yağış miktarı 2-5 kg arası.

6 11
AKOM İstanbul için tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 7

18 Eylül Cuma: Hava durumu parçalı bulutlu, sabah yağmurlu, sıcaklık 18-26 derece aralığında olacak. Yağış miktarı 2-5 kg arası.

7 11
AKOM İstanbul için tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 8

19 Eylül Cumartesi: Hava durumu parçalı ve az bulutlu. Sıcaklık 18-26 derece arasında olacak. Yağış beklenmiyor.

8 11
AKOM İstanbul için tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 9

20 Eylül Pazar: Hava durumu parçalı ve az bulutlu. Sıcaklık 18-27 derece arasında olacak. Yağış beklenmiyor.

9 11
AKOM İstanbul için tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 10

21 Eylül Pazartesi: Hava durumu parçalı ve az bulutlu olacak. Sıcaklığın ise 18-28 derece arasında olması bekleniyor. Yağış beklenmiyor.

10 11
AKOM İstanbul için tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 11

22 Eylül Salı günü hava durumu gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Sıcaklık ise 15-22 derece arasında olurken, yağış miktarının 5-12 kg arası olması bekleniyor.

11 11
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro