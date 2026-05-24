Yeniçağ Gazetesi
24 Mayıs 2026 Pazar
İstanbul 21°
AKOM gün gün uyardı: Şiddetli geliyor, günlerce sürecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Kurban Bayramı süresince megakentte etkili olacak hava tahmin raporunu açıkladı. AKOM gün gün uyardı. Şiddetli geliyor, günlerce sürecek...

AKOM'dan yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbulluları Kurban Bayramı tatili boyunca sıcaklık dalgalanmaları ve ani hava geçişlerinin yaşanacağı kararsız bir tablo bekliyor.

AKOM, bayram programı yapacak vatandaşları özellikle tatilin ikinci günü için uyardı.

İşte AKOM'un açıklamalarına göre İstanbul'da Arife gününden itibaren gün gün hava durumu detayları:

ARİFE VE BAYRAMIN İLK GÜNÜ

26 Mayıs Salı (Arife Günü): Bayram öncesi kent genelinde parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Gün içinde en yüksek sıcaklığın 25 santigrat derece seviyelerine kadar çıkması bekleniyor.

27 Mayıs Çarşamba (Bayramın 1. Günü): Bayramın ilk günü İstanbul’da adeta tam bir yaz havası yaşanacak.

Gökyüzünün tamamen açık ve güneşli olacağı ilk gün, termometreler yine 25 derece civarını gösterecek.

Bayramlaşma ve kurban ibadeti programı olan vatandaşlar için sevindirici haber ise kent genelinde herhangi bir yağış beklenmiyor.

BAYRAMIN İKİNCİ GÜNÜNE DİKKAT: SAĞANAK SÜRPRİZİ

28 Mayıs Perşembe (Bayramın 2. Günü): İlk iki günün güneşli havası, perşembe günü yerini aniden sağanağa bırakacak.

Hava sıcaklığı birkaç derece birden hissedilir şekilde gerileyerek 23 dereceye düşecek.

Sıcaklık düşüşüyle birlikte kente metrekareye 3 ila 10 kilogram arasında değişen sağanak yağmur giriş yapacak.

AKOM, aralıklarla etkili olacak bu ani sağanak geçişleri nedeniyle dışarıda programı olan İstanbulluları ve sürücüleri olası olumsuzluklara karşı tedbirli olmaya çağırdı.

Sağanakın çekilmesiyle birlikte gökyüzü parçalı ve çok bulutlu bir görünüm kazanacak.

Hava sıcaklığının ise 23 derece seviyelerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

AKOM, bayram tatili boyunca ani değişen hava şartlarına bağlı olarak yaşanabilecek sağlık problemlerine karşı vatandaşların giyim tercihlerinde temkinli ve hazırlıklı olmalarını önerdi.

Kaynak: Haber Merkezi
