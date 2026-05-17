AKOM gün gün uyardı: Gök delinecek

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR, YAĞIŞLAR KAPIDA
AKOM verilerine göre, Cumartesi akşamından itibaren hissedilmeye başlanan serin hava dalgası, etkisini hafta başında da sürdürecek.
İstanbul genelinde termometrelerin 21 derece civarında seyretmesi beklenirken, gökyüzünün yer yer aralıklı sağanak geçişlerine teslim olacağı tahmin ediliyor.
HAFTALIK HAVA TAHMİNİ RAPORU ŞÖYLE (18 - 23 MAYIS)
Yeni haftada İstanbul'da değişken bir hava grafiği çiziliyor. İşte gün gün beklenen hava durumu:
18 Mayıs Pazartesi: Parçalı ve çok bulutlu
19 Mayıs Salı: Parçalı bulutlu
20 Mayıs Çarşamba: Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
21 Mayıs Perşembe: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu
22 Mayıs Cuma: Parçalı bulutlu
23 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağmurlu
HAFTA SONU GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR
AKOM'un raporunda dikkat çeken en önemli detaylardan biri, hafta ortasında Perşembe günü görülecek yağışların ardından Cumartesi günü için yapılan gök gürültülü sağanak yağış uyarısı oldu.
AKOM yetkilileri, özellikle yağışlı günlerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı İstanbulluların tedbirli olması gerektiğini hatırlattı.
AKOM raporuna göre, sıcaklıkların mevsim normalleri ve altında seyretmesi beklenen haftada, ani sağanak geçişlerine karşı hazırlıklı olunması öneriliyor.