Anasayfa Gündem AKOM gün gün uyardı: Gök delinecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Gün gün uyaran AKOM'un rapora göre, megakentte gök delinecek, gök gürültülü ve sağanak yağış geliyor.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR, YAĞIŞLAR KAPIDA

AKOM verilerine göre, Cumartesi akşamından itibaren hissedilmeye başlanan serin hava dalgası, etkisini hafta başında da sürdürecek.

İstanbul genelinde termometrelerin 21 derece civarında seyretmesi beklenirken, gökyüzünün yer yer aralıklı sağanak geçişlerine teslim olacağı tahmin ediliyor.

HAFTALIK HAVA TAHMİNİ RAPORU ŞÖYLE (18 - 23 MAYIS)

Yeni haftada İstanbul'da değişken bir hava grafiği çiziliyor. İşte gün gün beklenen hava durumu:

18 Mayıs Pazartesi: Parçalı ve çok bulutlu

19 Mayıs Salı: Parçalı bulutlu

20 Mayıs Çarşamba: Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

21 Mayıs Perşembe: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu

22 Mayıs Cuma: Parçalı bulutlu

23 Mayıs Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağmurlu

HAFTA SONU GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

AKOM'un raporunda dikkat çeken en önemli detaylardan biri, hafta ortasında Perşembe günü görülecek yağışların ardından Cumartesi günü için yapılan gök gürültülü sağanak yağış uyarısı oldu.

AKOM yetkilileri, özellikle yağışlı günlerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı İstanbulluların tedbirli olması gerektiğini hatırlattı.

AKOM raporuna göre, sıcaklıkların mevsim normalleri ve altında seyretmesi beklenen haftada, ani sağanak geçişlerine karşı hazırlıklı olunması öneriliyor.

