AKOM alarm verdi: İstanbul’a yağışlı hava dalgası geliyor

Yağışlı havanın pazar ve pazartesi günlerinde etkisini daha da artırması bekleniyor. Pazar günü sıcaklıklar 16 ile 21 derece arasında değişirken pazartesi günü ise 15 ile 20 derece seviyelerine kadar düşecek. Bu iki gün boyunca gök gürültülü sağanak yağışlar kent genelinde hakim olacak ve metrekareye 10 ila 20 kilogram arasında yağış bırakacak.