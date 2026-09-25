Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından paylaşılan son meteorolojik verilere göre İstanbul’da bugün parçalı bulutlu, güneşli ve ılık bir hava yaşanıyor.
AKOM alarm verdi: İstanbul’a yağışlı hava dalgası geliyor
İstanbul genelinde bugün güneşli ve ılık bir hava etkisini sürdürürken Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), hafta sonu başlayacak kuvvetli sağanak yağışlar ve hissedilir sıcaklık düşüşleri için vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.Mehmet Köpüklü
Gün içerisinde sıcaklıkların 23 dereceye kadar yükselirken, günün farklı saatlerindeki sıcaklık dağılımları da netleşti.
İstanbul’da sabah saatlerinde 14 derece olan hava sıcaklığı, öğle saatlerinde 23 dereceye ulaştı.
Akşam saatlerinde 17 dereceye gerileyecek olan termometreler, gece saatlerinde ise 15 derece seviyelerinde seyredecek.
Günün genelinde nem oranının yüzde 45 ile yüzde 80 arasında değişmesi öngörülüyor. Rüzgarın ise poyrazdan orta kuvvette, zaman zaman ve aralıklı olarak sertleşerek saatte 10 ila 35 kilometre hızla eseceği tahmin edilmektedir. İstanbul kıyılarında deniz suyu sıcaklığı ise 21 derece olarak ölçüldü.
AKOM'un değerlendirmelerine göre kentte etkisini gösteren ılık hava tablosu hafta sonu itibarıyla yerini yağışlı bir sisteme bırakacak.
Cumartesi gününe kadar sıcaklıklar 22 ile 24 derece bandında seyretmeye devam edecek ancak pazar gününden itibaren hava sıcaklıklarında belirgin bir düşüş yaşanacak.
Pazar günü itibarıyla termometreler 20 derecenin altına gerileyecek ve kent genelinde yerel ile kuvvetli sağanak yağışlar etkisini gösterecek.
Cumartesi günü havanın kısmen bulutlu ve yerel yağmurlu geçmesi beklenirken günün en düşük sıcaklığı 16 derece, en yüksek sıcaklığı ise 24 derece olacak. Bu süreçte metrekareye 1 ila 4 kilogram arasında yağış düşmesi öngörülüyor.
Yağışlı havanın pazar ve pazartesi günlerinde etkisini daha da artırması bekleniyor. Pazar günü sıcaklıklar 16 ile 21 derece arasında değişirken pazartesi günü ise 15 ile 20 derece seviyelerine kadar düşecek. Bu iki gün boyunca gök gürültülü sağanak yağışlar kent genelinde hakim olacak ve metrekareye 10 ila 20 kilogram arasında yağış bırakacak.
Haftalık tahmin raporuna göre yağışların en şiddetli hissedileceği gün salı günü olacak. Salı günü kuvvetli sağanak yağışla birlikte hava sıcaklığı 13 ile 18 derece aralığına kadar gerileyecek. Gün boyunca metrekareye 15 ila 35 kilogram kadar yağış düşebileceği bildirildi. Yağışlı sistem hafta ortasında da kenti terk etmeyecek; Çarşamba ve perşembe günleri havanın çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
Meteorolojik veriler ışığında yetkililer, pazar gününden itibaren başlaması beklenen kuvvetli sağanak yağışlar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
Özellikle salı günü beklenen yüksek yağış miktarı sebebiyle ani su baskınları, sel, ulaşımda aksamalar ve rüzgarın sert esmesiyle oluşabilecek risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
Araç sürücülerinin kayganlaşan yollara karşı dikkat etmesi, su birikintilerinin oluşabileceği noktalarda dikkatli davranılması konusunda uyarıda bulundu.