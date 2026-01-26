AKM’nin Şubat programından öne çıkan etkinlikler açıklandı - Resim : 1

Atatürk Kültür Merkezi’nin klasik müzik serisi AKM Pazar Resitalleri, Şubat ayına özel bir piyano konseriyle başlıyor. Sırp piyanist Senka Simonović, 1 Şubat Pazar günü AKM Tiyatro Salonu’nda Franz Liszt ağırlıklı repertuvarıyla dinleyicilerle buluşacak.

Tarih:

1 Şubat 2026 Pazar

Don Giovanni Operası

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin sahnelediği Mozart klasiği Don Giovanni, Şubat ayında AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda yeniden izleyiciyle buluşacak. Opera, 5 Şubat Perşembe akşamı başlayacak ve ay içinde farklı tarihlerde sahnelenecek.

Tarihler:

5 Şubat 2026 Perşembe 20:00
7 Şubat 2026 Cumartesi 15:00
11 Şubat 2026 Çarşamba 20:00

Fındıkkıran Balesi

Kış sezonunun en sevilen bale eserlerinden Fındıkkıran, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından Şubat ayında AKM’de sahnelenecek. Gösterimler 12, 14 ve 19 Şubat tarihlerinde izlenebilecek.

Tarihler:

12 Şubat 2026 Perşembe 20:00
14 Şubat 2026 Cumartesi 15:00
19 Şubat 2026 Perşembe 20:30

Sevgililer Günü Konseri

AKM, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde klasik müzikseverleri özel bir konserle ağırlayacak. Janoska Ensemble, Vivaldi’nin “Dört Mevsim” eserini kendi modern yorumlarıyla AKM sahnesine taşıyacak.

Tarih:

14 Şubat 2026 Cumartesi (Sevgililer Günü)

Çocuklara yönelik eğlenceli tiyatro gösterisi Güldüy Güldüy Çocuk, Şubat ayında Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelenecek. Ailelerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, AKM Tiyatro Salonu’nda minik izleyicilerle buluşacak.

Tarih:

1 Şubat 2026 Pazar