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Kaynak: Haber Merkezi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen İstanbul Kültür Yolu Festivali, dünyaca ünlü sanat topluluklarını ağırlamaya devam ediyor.

Festivalin beşinci gününde, Rus bale geleneğinin en köklü temsilcilerinden Stanislavski ve Nemiroviç-Dançenko Bale Topluluğu, Türkiye’deki ilk performansını Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleştirdi. İstanbullu sanatseverlerin akın ettiği gösteri öncesinde, AKM girişlerinde uzun kuyruklar oluştu. "Figures and Counterparts" isimli gala programıyla AKM Tiyatro Salonu'nda sahne alan topluluk, klasik bale adımları ile çağdaş koreografiyi ustalıkla harmanladı.

Gecenin açılışı, topluluğun Sanat Yönetmeni Maxim Sevagin imzalı ve Vivaldi ezgileriyle bezenen tek perdelik "In Dim Figures" eseriyle yapıldı. Ardından "The Talisman", Yuri Possokhov imzalı "Reflections", Dmitry Bryantsev’den "Illusive Ball" ve Ohad Naharin’in "Minus 16" eserlerinden çarpıcı düetler izleyiciye sunuldu. Gösteri, "Pavlova and Cecchetti" pas de deux'su ile görkemli bir şekilde sona erdi. 1930'larda kurulan ve bugüne dek dört kıtada sahne alan topluluk, bu özel seçkisiyle büyük alkış topladı.

AKM'DE GELECEK GÜNLERİN ETKİNLİK TAKVİMİ

İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında AKM'de müzik, dans ve tiyatro şöleni ilerleyen günlerde de hız kesmeden sürecek. 1 Ekim Perşembe günü Peradi Ensemble, 25 farklı dilde seslendireceği çok sesli halk ezgileriyle AKM Tiyatro Salonu'nda dinleyici karşısına çıkarken, Anadolu Ateşi'nin Homeros'un destanından ilham alan efsanevi gösterisi "Troya" dev kadrosuyla sahnelenecek.

2 Ekim Cuma günü Büşra Kayıkçı, "Beyond Walls – Istanbul" projesiyle şehrin mimari hafızasını piyano ve elektronik tınılarla Tiyatro Salonu'na taşıyacak. Aynı gün Türk Telekom Opera Salonu, 8. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali kapsamında Hüsnü Şenlendirici, Serkan Çağrı, Vasilis Saleas ve Bülent Altınbaş'ı "Klarnetin Yıldızları" konserinde aynı sahnede buluşturacak. Açık Hava Sahnesi'nde ise Oğuzhan Koç konseri gerçekleşecek.

Etkinlikler hafta sonu da yoğun bir programla devam edecek. 3 Ekim Cumartesi günü Şef Hasan Niyazi Tura yönetimindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, piyanist Yekwon Sunwoo solistliğinde Opera Salonu'nda klasik müzik ziyafeti sunacak. Tiyatro Salonu'nda Yavuz Bingöl "Efsun of Anatolia" projesiyle caz ve Anadolu ezgilerini harmanlarken, Açık Hava Sahnesi'nde Derya Uluğ sevenleriyle buluşacak.

4 Ekim Pazar günü Chromas korosu çok sesli vokal performansıyla Tiyatro Salonu'nda sahne alacak. Opera Salonu'nda ise Aida Gómez ve topluluğu, Georges Bizet’nin ölümsüz eseri "Carmen"i flamenko ateşiyle yeniden yorumlayacak. Festivalin Açık Hava Sahnesi'ndeki pazar konserini ise rap sanatçısı Motive verecek. Festival programının tamamına ve detaylı bilgilere kulturyolufestivali.com adresinden veya @turkiye_kulturyolu Instagram hesabından ulaşılabiliyor.