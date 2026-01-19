Programın açılış bölümünde, klasik Türk müziğinin en zarif makamlarından Ferahfeza’ya ait seçkin eserlerden oluşan bir repertuvar dinleyicilere sunuldu.



Tanburi ve bestekâr Zeki Mehmed Ağa’nın peşreviyle başlayan kısımda Dede Efendi, İsak Varon, Lemi Atlı ve Tanburi Cemil Bey’in eserleri icra edildi.





BEKİR ÜNLÜATAER İLK KONSERİNİ YÖNETTİ



Koro şef yardımcısı Bekir Ünlüataer yönetimindeki bu ilk konserde, solo bölümünde sahne alan saz sanatçıları “Acemaşiran” makamından iki değerli eseri seyirciye sundu.



Solist olarak yer alan Neval Yaşasın ise müzisyen ve bestekâr Zeki Arif Ataergin’in “Dilkeşhaveran” makamındaki dört eserini seslendirdi.





Tanburda Gökhan Filizman, neyde Can Gülbal, kanunda Enes Karaduman ve viyolonselde Gökhan Sığırtmaç’ın eşlik ettiği konserin kapanışında “Kürdilihicazkar” makamından şarkılar yorumlandı.