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Kaynak: Haber Merkezi

Manisa’nın Soma ilçesi Eynez bölgesinde bulunan kömür madeninde meydana gelen göçük, 5 işçinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlandı. İmbat Madencilik bünyesindeki madende yaşanan olayın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında, toprak altında kalan işçilere ulaşılması için çalışma yürütüldü.

Göçüğün ardından Halit Ersay ve Kerim Ören’in cenazeleri birbirine yakın bir noktada bulundu. 37 yaşındaki Ersay ile 39 yaşındaki Ören’in ardından, İsa Olcay, Ramazan İnce ve Ömer Karakaya’nın da cansız bedenleri sabaha karşı çıkarıldı. Hayatını kaybeden 5 işçinin cenazeleri, gerekli işlemlerin ardından ailelerine ve yakınlarına teslim edildi.

Olay sırasında yaralanan İbrahim Çimen’in hastanedeki tedavisi normal serviste devam ediyor. Yaralı olarak kurtarılan diğer işçi Süleyman Şakrak ise tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

MADENCİLERİN ARDINDAN GERİDE KALAN ACI

Faciada yaşamını yitiren Halit Ersay’ın memleketi Çameli’nde iş bulamadığı için çalışmak üzere Manisa’ya geldiği öğrenildi. Arama kurtarma ekiplerinin ulaştığı ilk cenaze Ersay’a ait oldu. Ersay’ın cenazesi, memleketi Çameli’nde toprağa verildi.

Kerim Ören’in cenazesi de çalışma arkadaşı Ersay’ın bulunduğu bölgede bulundu. Ören’in Kırkağaç’a bağlı Karakurt Mahallesi’ndeki evine getirilen cenazesi, ailesi için acı bir vedaya dönüştü. İki oğlu, babalarının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Ören, yakınlarının gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Göçükte hayatını kaybeden İsa Olcay’ın madencilik geçmişinin 20 yıla uzandığı belirtildi. Emekli olduktan sonra 5 yıl boyunca madende çalışmayan Olcay’ın, daha sonra yeniden yer altına indiği öğrenildi.

Ömer Karakaya’nın ise evliliğinin üzerinden 3 yıl geçtiği ve 2 yaşında bir oğlunun bulunduğu belirtildi. Karakaya’nın oğlu Yusuf’un birinci yaş gününde ailesiyle verdiği poz, geride kalan anılardan biri oldu.

26 yaşındaki Ramazan İnce, faciada hayatını kaybeden madencilerin en genciydi. Madende 2 yıldır çalışan İnce’nin bekâr olduğu ve nişan hazırlığında bulunduğu öğrenildi.

DOĞUM GÜNÜNDE ÖLÜMLE KARŞI KARŞIYA KALDI

Göçük sırasında yaralanmasına rağmen hayatta kalan Süleyman Şakrak, olayın yaşandığı 1 Ekim’de 33 yaşına girdi. Evli ve iki çocuk babası olan Şakrak, ailesine katılacak üçüncü çocuğunu bekliyordu.

Göçük anını tam olarak hatırlamadığını söyleyen Şakrak, olayın bir anda meydana geldiğini ve kendisini toprağın altında bulduğunu anlattı. Bir çalışma arkadaşının yardımıyla kurtarıldığını belirten Şakrak, kurtarma çalışmalarına katılan tüm arkadaşlarına teşekkür etti.

Yaşadığı olayın ardından sağ kurtulduğu için mutlu olduğunu belirten Şakrak, aynı göçükte hayatını kaybeden çalışma arkadaşları nedeniyle büyük üzüntü yaşadığını söyledi.

“O AN ÇOCUKLARIM AKLIMA GELDİ”

Göçükten yaralı çıkan bir diğer işçi İbrahim Çimen’in ise kalçasında çatlak, ayağında çatlak ve kırık tespit edildi.

2005’ten beri madende çalışan Çimen, emekli olmasına rağmen ihtiyaçları nedeniyle çalışmaya devam ettiğini söyledi. Göçük sırasında görev yaptıkları bölgede destek çalışması yaptıklarını anlatan Çimen, direklerin bir anda çökmeye başladığını belirtti.

Çöken direklerden kurtulmaya çalıştığını ancak direklerin beline baskı yaptığını ifade eden Çimen, o sırada aklına çocuklarının geldiğini söyledi.

SORUŞTURMADA 9 KİŞİ YAKALANDI

Soma’daki maden göçüğünün ardından adli soruşturma da başlatıldı. Soma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada üç cumhuriyet savcısı görev alıyor.

Soruşturma kapsamında olayda sorumluluğu veya ihmali bulunabileceği değerlendirilen şirket yetkilileri hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen işlemlerde, şirketin genel müdürünün de aralarında bulunduğu toplam 9 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

(Sabah – Muharrem Doğantez)