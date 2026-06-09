Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Mersin'de yapımı devam eden Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS'nin birinci güç ünitesinde önemli bir eşiğin daha geçildiğini duyurdu. Santralin devreye alma programı kapsamında, toplam 163 adet temsili nükleer yakıt demeti reaktör basınç kabına başarıyla yerleştirildi.
Akkuyu’da tarihi eşik geçildi: Üretimin başlaması için tarih verildi
Akkuyu NGS 1. güç ünitesinde, devreye alma sürecinin en kritik aşamalarından biri olan temsili nükleer yakıt demeti yükleme işlemi tamamlandı. Bakan Bayraktar, 2026 sonuna kadar ilk elektrik üretimini gerçekleştirmeyi hedeflediklerini açıkladı.
Uzman ekipler tarafından yürütülen ve 5 gün boyunca kesintisiz şekilde devam eden operasyon, Nükleer Düzenleme Kurumunun (NDK) gözetimi altında gerçekleştirildi. Uluslararası güvenlik standartlarına tam uyum içerisinde tamamlanan bu yükleme süreci, gerçek yakıt yüklemesinin birebir provası olma niteliğini taşıyor. Gerçekleştirilen operasyon sayesinde tesisin mekanik, hidrolik ve termal sistemleri ile yapısal dayanıklılığı kapsamlı şekilde test edildi.
Temsili yakıt yükleme operasyonunun sorunsuz tamamlanmasının ardından, reaktörün üst kısmında yer alan ekipmanların montaj aşamasına geçileceği bildirildi. Bu montaj çalışmalarının da bitmesiyle birlikte, 1. güç ünitesini devreye alma sürecinin en kritik adımlarından biri olan reaktör tesisinin soğuk ve sıcak testleri icra edilecek.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuya ilişkin resmi sosyal medya hesabından videolu bir açıklama yaparak projedeki son duruma dair şu bilgileri paylaştı:
“Akkuyu Nükleer Güç Santralimizin birinci ünitesinde, devreye alma takviminin en önemli aşamalarından birini daha başarıyla tamamladık. Yıl sonuna kadar santralden ilk elektrik üretimini gerçekleştirerek Türkiye’nin nükleer enerjide yeni bir döneme geçmesini hedefliyoruz.
Sıfır emisyonlu, kesintisiz ve çevre dostu nükleer enerjiyi, ülkemizin enerji sepetindeki en güçlü kaynaklardan biri haline getireceğiz. Bu güçlü vizyonla yalnızca Akkuyu ile kalmayarak Sinop ve Trakya’da planladığımız yeni santrallerin yanı sıra küçük modüler reaktörleri de üretim portföyümüze ekleyeceğiz.
2050 yılına kadar nükleer kapasitemizi 20.000 megavata ulaştırarak enerjide tam bağımsız Türkiye hedefine kararlılıkla yürüyeceğiz.”