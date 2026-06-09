Akkuyu’da tarihi eşik geçildi: Üretimin başlaması için tarih verildi

Temsili yakıt yükleme operasyonunun sorunsuz tamamlanmasının ardından, reaktörün üst kısmında yer alan ekipmanların montaj aşamasına geçileceği bildirildi. Bu montaj çalışmalarının da bitmesiyle birlikte, 1. güç ünitesini devreye alma sürecinin en kritik adımlarından biri olan reaktör tesisinin soğuk ve sıcak testleri icra edilecek.