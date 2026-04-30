Rusya Nükleer Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’un inşa ettiği Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 1. Güç Ünitesi’ndeki reaktör binasının kubbesine pasif ısı alma sistemi (PHRS) bileşenlerinin montajı tamamlandığı belirtildi.

Uzmanlar, deflektör, ısı eşanjörleri ve elektromanyetik cihazların da dahil olduğu 90 ekipman ve yapısal elemandan oluşan bileşenlerin aşamalı montajını tamamladı. Montajın son aşamasında, reaktör binası kubbesine havalandırma boruları yerleştirildi ve PHRS döşeme plakalarında betonlama işlemi gerçekleştirildi.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “1. Güç Ünitesi’nde pasif ısı alma sistemi yapılarının montajını tamamladık. Bu, uzmanların aylarca süren koordineli çalışmasının bir sonucu ve güç ünitesinin işletmeye alınması hazırlığında önemli bir aşamadır. PHRS, VVER-1200 tipi reaktörlere sahip modern güç ünitelerinde bulunan birçok güvenlik sisteminden biridir. Sistem, güç kaynağı veya operatör müdahalesi gerektirmeyen doğal fiziksel süreçler sayesinde çalışır” dedi.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“3+ nesil nükleer güç santrallerin güvenlik sistemlerinin unsunu olan PHRS, ilk olarak Akkuyu NGS’nin referans santrali olan Rus tasarımı Novovoronej NGS’nin yeni güç ünitelerinde kurulmuştu. VVER reaktörlü modern nükleer güç santral tasarımları, geleneksel aktif güvenlik sistemlerinin yanı sıra PHRS’nin de aralarında bulunduğu ek pasif güvenlik sistemleri ile donatılıyor”