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Ordu / Hakan Yıldız / Yeniçağ



Akkuş’un eşsiz doğasında yetişen ve şifa kaynağı olarak bilinen kuşburnunda hasat dönemi başladı. Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, beraberindeki heyetle birlikte kuşburnu hasadına katılarak üreticilerin heyecanına ortak oldu.

Akkuş’un bereketli topraklarında doğal olarak yetişen kuşburnu, bölge ekonomisine ve yöre kültürüne önemli katkılar sunmaya devam ediyor. Hasat döneminin başlamasıyla birlikte üreticiler, emeklerinin karşılığını almanın heyecanını yaşarken, Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci de kuşburnu toplama çalışmalarına katıldı.

Başkan Demirci’ye kıymetli eşi Emine Demirci, Orhan Duman, Akkuşlu iş insanı Dilaver Yılmaz ve yeğeni Ahmet Yılmaz da eşlik etti. Kuşburnu hasadına katılan Başkan Demirci, üreticilerle bir araya gelerek bereketli bir sezon temennisinde bulundu.

Kuşburnunun Akkuş için önemli bir tarımsal değer olduğunu belirten Başkan İsa Demirci, ürünün farklı şekillerde değerlendirilerek sofralara ulaştığını ifade etti. Kuşburnunun çayından marmeladına kadar birçok alanda kullanıldığına dikkat çeken Demirci, üreticilerin emeğinin ve alın terinin önemine vurgu yaptı.

Başkan Demirci, hasat dolayısıyla yaptığı değerlendirmede, “Akkuş’umuzun eşsiz doğasında yetişen şifa deposu kuşburnunun hasat heyecanına ortak olduk. Vira bismillah diyerek hasadımızı başlattık. Bereketli olsun inşallah. Çayından marmeladına sofralarımızın vazgeçilmezi olan bu doğal lezzetin tüm üreticilerimize bol kazanç, tüketen herkese de şifa ve sağlık getirmesini temenni ediyorum.” dedi.

Akkuş’un doğal ve yöresel ürünlerinin tanıtılmasının ve üreticilerin desteklenmesinin önemine dikkat çeken Demirci, kuşburnu üretiminin ilçenin ekonomik ve kültürel değerlerinden biri olduğunu belirtti.

Kuşburnu hasadının önümüzdeki günlerde de devam etmesi beklenirken, üreticiler sezonun bereketli ve kazançlı geçmesini umut ediyor.