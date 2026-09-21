Sudan'da ordu tarafından kullanılan Bayraktar AKINCI TİHA, Çin yapımı CH-95 tipi insansız hava aracını havada düşürdü.
AKINCI’dan Sudan’da gövde gösterisi: Çin SİHA’sı paramparça oldu
Sudan Ordusu tarafından kullanılan Bayraktar AKINCI TİHA, Çin yapımı CH-95 tipi insansız hava aracını havada etkisiz hale getirdi. Olay, Sudan'da AKINCI'nın gerçekleştirdiği yeni hava önleme operasyonu olarak kayda geçti.Kaynak: Haber Merkezi
Çin sistemleri, bölgede Hızlı Destek Kuvvetlerinin (RSF) tarafından kullanılıyor.
Görüntülere yansıyan olayda, CH-95'in taşıdığı mühimmatlar da görüldü.
AKINCI'nın Sudan'daki hava önleme faaliyetleri, son dönemde Çin yapımı CH-95 ve FH-95 tipi insansız hava araçlarına yönelik operasyonlarla gündeme geliyor.
Açık kaynaklara yansıyan bilgilere göre, CH-95'lere yönelik düşürme olayları haziran ayının sonlarından itibaren devam etti.
AKINCI'nın bu tür görevlerde kullandığı mühimmatlar arasında ROKETSAN tarafından geliştirilen EREN de bulunuyor.
EREN, düşük hızlı hava hedefleri ile kara hedeflerine karşı kullanılabilen yüksek hızlı çok amaçlı dolanan mühimmat olarak tanımlanıyor.
Baykar, Şubat 2026'da AKINCI'nın EREN ile havadaki bir hedef İHA'yı gerçekleştirdiği testte doğrudan vurduğunu açıklamıştı.
Ancak son CH-95 olayında kullanılan mühimmatın EREN olduğuna ilişkin farklı bilgiler bulunuyor.
Bazı kaynaklar görüntülerdeki mühimmatın EREN olabileceğini belirtirken, kullanılan mühimmatın kesin olarak doğrulanmadığına dair değerlendirmeler de yer alıyor.
Sudan'daki çatışmalarda AKINCI'nın kullanımının kara hedeflerine yönelik görevlerin yanı sıra insansız hava araçlarının önlenmesini de kapsadığı görülüyor.
CH-95 tipi araçların kayıpları, bölgede kullanılan uzun menzilli insansız hava araçlarına yönelik operasyonların sürdüğünü gösteriyor.