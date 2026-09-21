Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya AKINCI’dan Sudan’da gövde gösterisi: Çin SİHA’sı paramparça oldu

AKINCI’dan Sudan’da gövde gösterisi: Çin SİHA’sı paramparça oldu

Sudan Ordusu tarafından kullanılan Bayraktar AKINCI TİHA, Çin yapımı CH-95 tipi insansız hava aracını havada etkisiz hale getirdi. Olay, Sudan'da AKINCI'nın gerçekleştirdiği yeni hava önleme operasyonu olarak kayda geçti.

Kaynak: Haber Merkezi
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AKINCI’dan Sudan’da gövde gösterisi: Çin SİHA’sı paramparça oldu - Resim: 1

Sudan'da ordu tarafından kullanılan Bayraktar AKINCI TİHA, Çin yapımı CH-95 tipi insansız hava aracını havada düşürdü.

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AKINCI’dan Sudan’da gövde gösterisi: Çin SİHA’sı paramparça oldu - Resim: 2

Çin sistemleri, bölgede Hızlı Destek Kuvvetlerinin (RSF) tarafından kullanılıyor.

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AKINCI’dan Sudan’da gövde gösterisi: Çin SİHA’sı paramparça oldu - Resim: 3

Görüntülere yansıyan olayda, CH-95'in taşıdığı mühimmatlar da görüldü.

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AKINCI’dan Sudan’da gövde gösterisi: Çin SİHA’sı paramparça oldu - Resim: 4

AKINCI'nın Sudan'daki hava önleme faaliyetleri, son dönemde Çin yapımı CH-95 ve FH-95 tipi insansız hava araçlarına yönelik operasyonlarla gündeme geliyor.

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AKINCI’dan Sudan’da gövde gösterisi: Çin SİHA’sı paramparça oldu - Resim: 5

Açık kaynaklara yansıyan bilgilere göre, CH-95'lere yönelik düşürme olayları haziran ayının sonlarından itibaren devam etti.

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AKINCI’dan Sudan’da gövde gösterisi: Çin SİHA’sı paramparça oldu - Resim: 6

AKINCI'nın bu tür görevlerde kullandığı mühimmatlar arasında ROKETSAN tarafından geliştirilen EREN de bulunuyor.

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AKINCI’dan Sudan’da gövde gösterisi: Çin SİHA’sı paramparça oldu - Resim: 7

EREN, düşük hızlı hava hedefleri ile kara hedeflerine karşı kullanılabilen yüksek hızlı çok amaçlı dolanan mühimmat olarak tanımlanıyor.

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AKINCI’dan Sudan’da gövde gösterisi: Çin SİHA’sı paramparça oldu - Resim: 8

Baykar, Şubat 2026'da AKINCI'nın EREN ile havadaki bir hedef İHA'yı gerçekleştirdiği testte doğrudan vurduğunu açıklamıştı.

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AKINCI’dan Sudan’da gövde gösterisi: Çin SİHA’sı paramparça oldu - Resim: 9

Ancak son CH-95 olayında kullanılan mühimmatın EREN olduğuna ilişkin farklı bilgiler bulunuyor.

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AKINCI’dan Sudan’da gövde gösterisi: Çin SİHA’sı paramparça oldu - Resim: 10

Bazı kaynaklar görüntülerdeki mühimmatın EREN olabileceğini belirtirken, kullanılan mühimmatın kesin olarak doğrulanmadığına dair değerlendirmeler de yer alıyor.

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AKINCI’dan Sudan’da gövde gösterisi: Çin SİHA’sı paramparça oldu - Resim: 11

Sudan'daki çatışmalarda AKINCI'nın kullanımının kara hedeflerine yönelik görevlerin yanı sıra insansız hava araçlarının önlenmesini de kapsadığı görülüyor.

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AKINCI’dan Sudan’da gövde gösterisi: Çin SİHA’sı paramparça oldu - Resim: 12

CH-95 tipi araçların kayıpları, bölgede kullanılan uzun menzilli insansız hava araçlarına yönelik operasyonların sürdüğünü gösteriyor.

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