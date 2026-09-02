Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabı X üzerinden yeni bir test paylaşımında bulundu. Paylaşımda, Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ile yapılan mühimmat testlerinin görüntüleri yer aldı.

Test kapsamında ASELSAN tarafından geliştirilen TOLUN mühimmat ailesi kullanıldı. AKINCI TİHA; TOLUN-I, TOLUN-F ve TOLUN-P mühimmatlarıyla salvo atışı gerçekleştirdi. Atışlar sırasında farklı harp başlıklarına sahip mühimmatlar hedeflerini tam isabetle vurdu.

Bayraktar, paylaşımında Milli Teknoloji Hamlesi vurgusu yaptı. Paylaşılan video kaydında mühimmatların hedeflere yönelişi ve patlama anları detaylı şekilde görüntülendi.