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Baykar imzalı milli ve özgün Taarruzi İnsansız Hava Aracı (AKINCI TİHA), hava muharebesindeki yeteneklerine bir yenisini daha ekledi. Tekirdağ Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalanarak Sinop açıklarına intikal eden AKINCI, Karadeniz üzerindeki test sahasında ROKETSAN üretimi SUNGUR Hava Savunma Füzesi ile hedef insansız hava aracını tam isabetle imha etti. Görevini başarıyla tamamlayan milli TİHA, ardından Çorlu'daki üssüne sorunsuz bir şekilde geri döndü.

HAVA MUHAREBESİNDE GENİŞ MÜHİMMAT AİLESİ

Daha önce KEMANKEŞ 1 Yapay Zekâ Tabanlı Mini Seyir Füzesi ve EREN Yüksek Hızlı Çok Amaçlı Dolanan Mühimmat ile hava hedeflerini başarıyla vuran AKINCI, SUNGUR füzesinin de entegrasyonuyla hava muharebesindeki cephane çeşitliliğini üst seviyeye çıkardı.

Süreç içerisinde MAM-L, MAM-T, TOLUN, TEBER, LAÇİN, KGK-82-SİHA, ÇAKIR ile İHA-230 ve İHA-300 gibi süpersonik füzelerin entegre edildiği platform, yakın mesafeden uzun menzile kadar farklı hedef türlerine karşı katmanlı bir harekât gücü kazandı.

BAYKAR'DAN 2,2 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT REKORU

Tüm projelerini öz kaynaklarıyla sürdüren Baykar, küresel ölçekteki lider konumunu ve yüksek teknoloji ihracatındaki başarısını pekiştirdi. 2025 yılında ulaştığı 2,2 milyar dolarlık ihracat hacmiyle kendi rekorunu tazeleyen şirket, son yıllardaki gelirlerinin %90'ını yurt dışı satışlarından elde etti.

Savunma ve havacılık sektörünün lider ihracatçısı unvanını koruyan Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 36 ülke, AKINCI TİHA için ise 16 ülke olmak üzere toplamda 39 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalayarak dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi olmayı sürdürdü.