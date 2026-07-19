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Kaynak: AA

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Büyük Birlik Partisi'nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Gürlek, dosyada FETÖ'nün mahrem yapılanması, Adil Öksüz bağlantısı ve ByLock yazışmalarına ilişkin iddiaların ayrıntılı şekilde değerlendirildiğini bildirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürlek, 25 Mart 2009'da meydana gelen ve Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki heyetin yaşamını yitirdiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü sürdürüldüğünü belirtti.

29 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Bakan Gürlek'in verdiği bilgiye göre soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Bunlardan 27'si gözaltına alınırken, 19 şüpheli tutuklandı, 8 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Diğer 2 şüphelinin ise başka dosyalardan cezaevinde tutuklu bulunduğu ifade edildi.

ADİL ÖKSÜZ VE BYLOCK İNCELEMESİ

Gürlek, soruşturmada FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanması, örgütsel bağlantılar, 15 Temmuz darbe girişiminin firari isimlerinden Adil Öksüz ile bağlantı iddiaları, ByLock yazışmaları ve çok sayıda şüphelinin geçmişte FETÖ kapsamında işlem görmüş olmasına ilişkin bilgilerin titizlikle incelendiğini belirtti.

Açıklamasında, "Bu dosya yalnızca geçmişte yaşanmış acı bir olayın değil, devletin kılcal damarlarına sızarak hakikati karartmaya çalışan FETÖ'nün karanlık izlerinin de araştırıldığı bir dosyadır." ifadelerine yer verdi.

"SORUŞTURMA SONUNA KADAR SÜRDÜRÜLECEK"

Yargı makamlarının deliller doğrultusunda maddi gerçeğe ulaşmak için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü vurgulayan Gürlek, soruşturmanın ucu nereye uzanırsa uzansın devletin hukuk içinde gereğini yapacağını belirtti.

Gürlek, hiçbir şüphenin cevapsız bırakılmayacağını ve milletin adalet beklentisinin önüne hiçbir örgütlü yapının geçmesine izin verilmeyeceğini ifade ederek, soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile emniyet birimlerine teşekkür etti.

Açıklamasının sonunda, Muhsin Yazıcıoğlu ve kazada hayatını kaybeden diğer vatandaşları rahmetle anan Gürlek, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için sürecin kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.