Adalet Bakanı Akın Gürlek, tv100’de yayınlanan "Başak Şengül ile Doğru Yorum" programına konuk olan gazeteci Murat Kelkitlioğlu’na önemli açıklamalarda bulundu.

'SORUŞTURMALARDA BİR AKSAMA YAŞANMAYACAK'

İstanbul’daki soruşturmaların bundan sonraki süreci hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Gürlek, “Uyuşturucu ve kara para soruşturmalarında var olan süreçler aynen işleyecek. Soruşturmalar titizlikle ve kararlılıkla devam ediyor. Soruşturmalarda herhangi bir aksama yaşanmayacak” sözlerini sarf etti.

MECLİS'TEKİ KAVGAYA SESSİZ KALDI

Kelkitlioğlu’nun ‘TBMM’de dün yaşananlarla ilgili bir değerlendirmeniz olacak mı? Ali Mahir Başarır sizinle tokalaştı mı?’ sorusu sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Gürlek, “Bu konulara cevap vermek istemiyorum” dedi.