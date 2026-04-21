Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku dosyası başta olmak üzere kamuoyunu ilgilendiren olaylar hakkında CNN Türk'te değerlendirmelerde bulunuyor.

Gürlek'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Ucu nereye giderse gitsin dedim, aydınlatılmamış cinayetlerle ilgili. Ben 86 milyonun Adalet Bakanıyım. Gülistan Doku, Rojin Kabaiş gibi isimler var. Başsavcımız 2025 yılında bir hareketlenme var dedi. 2025'te ihbar geliyor. Yeni delil varsa dosya açılır.

Gizli tanık mezar yeri gösteriyor. Silahla birlikte gömüldüğü raporu var. Adım bu şekilde atılıyor. Soruşturma kendiliğinden devam ediyor. Biz Bakanlık olarak müdahale edemeyiz, talimat veremeyiz. Başsavcılığımız soruşturmayı titiz yürütüyor.

11 tutuklu, 3 adli kontrol var. Umut Altaş için kırmızı bülten çıkardık. Soruşturma devam ediyor. Burada tek uğraşımız kızcağımızın bir mezarı varsa ailesinin bilmesi, dua okuması. Yargı, dosyanın kapağındaki sme bakmaz. Ucu nereye giderse gitsin derken biz suç var mı yok mu delilelere göre karar veririz. Daha önceden takipsizlik kararı verilen dosyalar, işelenebilir her zaman.

Rafa kalkmaz. Gizli tanık beyanları, dosyanın geldiği aşamayla örtüşüyor. Gizli tanık, naaşın taşındığını söylüyor, delillerle örtüşüyor. Ceset yoksa suç yok tabiri yanlıştır.

'SİM KARTININ BİLGİLERİNİN SİLİNMESİ VAR'

Bir SİM kartın alınarak bilgilerin silinmesi var, hastane kayıtlarının silinmesi var. Bunlar açık. Başsavcımız suç isnadı yapacak mıdır bilmiyorum ama bunlar delil karartmaya giriyor. Rabia Naz, Rojin Kabaiş toplumda bilinen isimler. İntihar şüphesi olan dosyalar için özel birim kurduk. Müzakere ediyoruz ama biz soruşturma makamı değiliz. Biz farklı bir bakış açısı geliştiriyoruz. Eski vali Sonel, muhtemelen suç delillerini karartmaktan dolayı tutuklandı. Umut Altaş, INTERPOL'den istendi.

'NARİN DAVASI: YARGILAMANIN YENİLEME SEBEBİ OLABİLİR'

Narin davasında, Nevzat Bahtiyar hakkında suçlama ağırlaştırıldı. Yargılamanın yenileme sebebi olabilir. Anne, amca ve kardeş hakkında verilen kararlar kesinleşti. Ben muhalefetten de kimin ihtiyacı varsa onların yanındayım.

'İBB DAVASIYLA GÖREVİMİZİ YAPTIK'

Bana vatandaşlarımız da ulaşabiliyor. İBB davasıyla ilgili biz görevimizi yaptık. Mahkeme şu an sanıkların beyanlarını alıyor. Kesinlikle siyaset yapılmaması gerekir, mahkeme salonları siyaset mekanı değildir. Hakimler, siyasi düşüncelere göre karar vermezler. MASAK raporları, itirafçı beyanları, HTS trafikleri var. Dosyadaki delilere bakmak lazım. Şahsi olarak siyasi savunma yerine delillere göre savunma yapılması gerekir. Tanıklara soru sorabilir, tanıklar beyanını değişebilir, bunlar soruşturmanın bir parçası.

'AKP'Lİ BELEDİYELERE OPERASYON YAPILMADIĞI YAPILMAYACAĞI ANLAMINA GELMEZ'

AKP’li belediyelere operasyon yapılmamış olması yapılmayacağı anlamına gelmiyor. Bizim için parti önemli değildir. AKP-CHP, başka parti de olabilir. Savcılık, partilere göre hareket etmez."

Cani çocuğun babası polis memuru. Anne de tutuklamaya sevk edildi. Bu çocuk sorunlu bir çocuk. Rehber öğretmenin acilen psikloğa götürülmesi yönünde bilgi vermiş. Götürmemişler. Burada velilik görevini ihmal gibi bir suç var. Burada bu noktadan cezalandırılmaları gerekiyor. Maalesef 5 tane silah çıktı evden. Bununla ilgili de düzenleme yapılması gerekiyor. Hayat bize düzenleme yapılmasını öğretiyor. Burada da maalesef 5 tane silahı çocuk okula götürüyor. Babanın düzgün muhafaza etmesi gerekiyordu. Özellikle ruhsatlı silahların muhafazası yönünde düzenleme yapılması gerekiyor.

