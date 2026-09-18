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Kaynak: Haber Merkezi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve adli makamların koordineli çalışmasıyla borsadaki usulsüz işlemlere operasyonlar yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların birikimlerini istismar edenlere karşı hukuk önünde hesap sorulacağını vurgulayarak, piyasa dolandırıcılarına yönelik sürece ilişkin güncel verileri kamuoyuyla paylaştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nun talepleri ve SPK'nın 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107’nci maddesi (Piyasa Dolandırıcılığı) kapsamında yaptığı suç duyuruları doğrultusunda geniş çaplı operasyonlar başlatıldı.

Fon Yöneticilerine Tutuklama ve Mal Varlıklarına Tedbir Yürütülen incelemeler sonucunda bazı fon ve pay piyasalarında manipülatif işlemler gerçekleştirildiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında aralarında fon yönetim kurulu başkan ve üyelerinin de bulunduğu 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sürece dahil olduğu belirlenen 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. Şüphelilerin haksız kazançlarını kaçırmasını engellemek amacıyla tüm mal varlığı değerlerine ve banka hesaplarına ihtiyati tedbir konuldu.

SOSYAL MEDYADA 'SPEKÜLASYON' TEMİZLİĞİ

Piyasalarda suni dalgalanma yaratmak ve yatırımcıyı paniğe sevk etmek amacıyla sosyal medya üzerinden yürütülen operasyonlar da yargının merceğindeydi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın resen başlattığı soruşturmada, yatırımcıda korku ve paniğe neden olabilecek spekülatif paylaşımlar yapan 246 sosyal medya hesabı, İstanbul 1. Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla erişime engellendi. Kararın uygulanması için dosya Siber Güvenlik Başkanlığına iletildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ayrı bir soruşturmada ise sosyal medya üzerinden sermaye piyasalarını manipüle etmeye yönelik paylaşımlar yapan hesap sahiplerine operasyon düzenlendi ve 16 şüpheli tutuklandı.

Adalet Bakanı Gürlek, piyasanın sağlıklı işleyişini korumak için dürüst yatırımcıyı tedirgin etmeden adli süreçlerin titizlikle yürütüldüğünün altını çizdi.