İstanbul genelinde son yıllarda hızla artan kira fiyatları, kentte görev yapan yargı mensuplarını, özellikle de mesleğe yeni başlayan genç hakim ve savcıları olumsuz etkiliyordu. Yüksek kira bedelleri nedeniyle lojman kapasitesinin artırılması yönündeki talepleri dikkate alan Adalet Bakanlığı, Avrupa ve Anadolu yakalarında eş zamanlı bir konut hamlesi başlattı.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne gerçekleştirdiği ziyarette konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Bakan Akın Gürlek, lojman problemini kesin olarak çözeceklerini vurgulayarak şunları söyledi:

"Anadolu Yakası’nda yeni lojmanlar aldık. Esenler’de de yaklaşık 300 lojman almayı düşünüyoruz. Lojman problemini çözeceğiz."

ESENLER’DEKİ YENİ PROJE YOĞUNLUĞU AZALTACAK

son.tv'nin haberine göre, kulislerden sızan bilgilere göre, İstanbul genelinde yüzlerce yeni konutun yargı mensuplarının kullanımına sunulmasıyla birlikte, uzun süredir devam eden lojman bekleme süreleri önemli ölçüde kısalacak. Özellikle Esenler bölgesinde hayata geçirilmesi planlanan yaklaşık 300 konutluk yeni projenin, Avrupa Yakası’ndaki yoğun talebi karşılamada kritik bir can suyu olacağı belirtiliyor.

Daha önce yine Esenler bölgesinde yapımı tamamlanan 438 lojmanın Adalet Bakanlığı’na teslim edilmesiyle kentteki lojman kapasitesinde ciddi bir rahatlama sağlanmıştı. Yeni planlanan 300 konutluk adımla birlikte İstanbul’daki barınma sorununun büyük ölçüde tarihe karışması hedefleniyor.

GÖZLER TESLİM TARİHİNDE

Adalet Bakanlığı tarafından Esenler’de planlanan yeni lojmanların yapım veya satın alma süreçlerine ilişkin resmi bir takvim ya da kesin teslim tarihi henüz paylaşılmadı. Ancak geçmiş projelerin hızı ve bakanlığın kararlı tutumu nedeniyle yargı çevrelerinde sürecin hızla ilerleyeceği beklentisi hakim.

Yargı camiası, önümüzdeki günlerde Adalet Bakanlığı tarafından projenin detaylarına ve tahsis süreçlerine ilişkin yapılacak resmi açıklamaları yakından takip ediyor.