İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, özellikle CHP'li belediyelere karşı yürüttüğü soruşturmalar ve ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonlarıyla kamuoyunda konuşuluyordu. Adalet Bakanı olarak atanan Gürlek'in yerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak kimin geçeceği merak ediliyor.

Gazeteci Dilek Güngör, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koltuğu için 3 ismin öne çıktığını söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in sahada güçlü bir kadroyla olacağını vurgulayan Güngör, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı için 2 ismin öne çıktığını söyledi.

2 İSİM ÖNE ÇIKIYOR

Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı için Anadolu Başsavcısı Fatih Dönmez ve Bakırköy Savcısı Barış Duman’ın adı geçiyor.

BAŞSAVCI VEKİLİ ANKARA'YA MI GEÇİYOR?

Akın Gürlek'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüttüğü sırada Başsavcı vekili olarak görev yapan Can Tuncay'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanacağı konuşuluyor.