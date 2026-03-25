Akın Gürlek’in tapu kayıtlarını izinsiz şekilde sorguladığı öne sürülen Çobanlar İlçe Tapu Müdürü M.D, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
GÖZALTINDAN TUTUKLAMAYA
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Ardından adliyeye sevk edilen M.D, sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
SUÇLAMALAR: KİŞİSEL VERİ VE GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA
Şüpheli hakkında “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek” ve “görevi kötüye kullanmak” suçlamaları yöneltildi. Soruşturma kapsamında, M.D’nin Bakan Gürlek’e ait tapu kayıtlarını usulsüz şekilde sorguladığı tespit edildi.
SORUŞTURMA TALİMATLA BAŞLATILDI
Olayın, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında ortaya çıkarıldığı öğrenildi. Şüpheli, dün düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.