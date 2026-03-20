Siyasette hem Özgür Özel hem de Akın Gürlek cephesinden gelen karşılıklı iddialar, vatandaşların kafasını karıştırmış durumda. Özel'in ID numaralarına kadar paylaştığı ve Akın Gürlek'e ait olduğunu öne sürdüğü 12 taşınmazın 452 milyon liralık değeri konuşulmaya devam ederken, bu iddialara yeni bir 'iddia' ile yanıt veren Akın Gürlek'in 'Muhittin Böcek rüşvet verdi' söylemi tartışmayı farklı bir boyuta taşımıştı.

'Kulislerde Akın Gürlek'in üzerine çok gidiliyor' ve 'Özgür Özel Akın Gürlek'i sıkıştırmayı başardı' söylemleri dillendirilirken, Akın Gürlek'in elindeki en büyük kozun Mutlak butlan davası olduğu konuşuluyor.

Son gelişmeler ışığında mutlak butlan davasının hızlandırılacağı ve öne çekileceği, eski yönetimin göreve iade edileceği de konuşulanlar arasında.

Öte yandan AKP'ye 'topuklayan' Özlem Çerçioğlu'nun, Muhittin Böcek hakkındaki iddiaların sahibi olduğu da Ankara'da konuşulanlar arasında. İddiaya göre Çerçioğlu, Akın Gürlek'e bir bilgilendirme yaptı. Burada da CHP'liler hakkında çeşitli iddialar gündeme getirdi. Akın Gürlek'in bu iddiaları hızlı tüketmek yerine, zamanı geldiğinde karşı hamle olarak kullanması bekleniyor.