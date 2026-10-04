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Kaynak: Haber Merkezi

Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili ve İkinci Daire Başkanı Fuzuli Aydoğdu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesinin ardından kamuoyuna yansıyan fotoğrafın silinmesiyle alevlenen tartışmalara ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklamalarda bulundu. Aydoğdu, hakkında ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

‘ORTAYA ATILAN İDDİALAR DOĞRU DEĞİLDİR’

Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada kulis iddialarını net bir dille yalanlayan HSK Başkanvekili Aydoğdu, "Bir kısım sosyal medya hesaplarında bazı yazılar paylaşılmakta. Bu yazıların içeriği doğru değildir. Geçtiğimiz haftalarda Sayın Cumhurbaşkanımız kabul buyurdular, nezaket ziyaretinde bulundum. Konu sadece bundan ibarettir. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFIN SİLİNMESİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Başkent kulislerini hareketlendiren süreç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Aydoğdu’yu kabulüne dair fotoğrafın servis edilmesiyle başladı. Görüşmeye dair fotoğraf ve haberin kamuoyuna yansımasından kısa bir süre sonra esrarengiz bir biçimde yayından kaldırılması, dikkatleri bu temasın içeriğine ve zamanlamasına çevirdi. Haber ve görselin alelacele silinmesi, görüşmenin gizli tutulmak istendiği ve arka planında kritik gelişmelerin bulunduğu yönündeki iddiaları güçlendirdiği şeklinde yorumlanmıştı.

AKIN GÜRLEK İDDİALARI VE KABİNE SÖYLENTİLERİ

Tartışmaların odağındaki en çarpıcı senaryoyu ise Adalet Bakanı Akın Gürlek ve kabinedeki olası tasarruflara ilişkin iddialar oluşturdu. Kulislerde, Bakan Gürlek’in yargıdaki bazı tasarruflarının ve uygulamalarının bizzat AK Parti kanadında tepki çektiği, Erdoğan’ın bu rahatsızlıkları değerlendirdiği ve Gürlek’in yerine Aydoğdu’nun getirilebileceği yönünde söylentiler dillendirildi.