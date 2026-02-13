Ali Yerlikaya yerine Mustafa Çiftçi’nin İçişleri Bakanı yapılması, Akın Gürlek'in Yılmaz Tunç'un yerine Adalet Bakanı olarak atanması gündemdeki yerini koruyor. Gazeteci Nuray Babacan, Nefes'teki bugünkü yazısına "İki bakan, iki önemli mesaj" başlığı atarak atamalarının ardından Ankara’da konuşulan başlıkları anlattı.

ADALET BAKANLIĞI HAMLESİNİN PERDE ARKASI

Nuray Babacan’ın aktardığı kulis bilgilerine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in Adalet Bakanlığı görevine getirilmesi sürpriz olmadı. Parti içinde bu tercihten memnun olmayan isimlerin olduğu belirtildi.

İki bakana görev değişikliği öncesinde teşekkür edildiği ve “Sizi uygun bir yerde değerlendireceğiz” mesajı iletildiği ifade edildi.

Babacan, Adalet Bakanlığı’ndaki değişimin birden fazla gerekçesinin olduğunu söyledi. Bunlar arasında Gürlek’in Cumhurbaşkanı ile doğrudan temas kurabilmesinin ve İBB sürecindeki bilgi akışının etkili olması var. Eski Bakan Yılmaz Tunç’un yönetim tarzı konusunda eleştirildiği, bilgilendirme ve sonuç alma süreçlerinde yetersiz bulunduğunun parti içinde konuşulduğunu duyurdu.

Parti çevrelerinde dile getirilen “Yeni bakan, HSK Başkanı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve bakanlık olarak üç ayaklı bir sistem kurarsa yapamayacağı iş olmaz” değerlendirmesi dikkat çekti.

Ankara’da yeni dönemin Gürlek için daha tartışmalı bir süreç anlamına geldiği belirtiliyor. TBMM’de yaşanabilecek gerilimler, muhalefetin sert eleştirileri ve parti içinden gelebilecek taleplerin yeni görevde belirleyici olacağı konuşuluyor.

Her yasa görüşmesi ve komisyon sürecinin ayrı bir sınav niteliği taşıyacağı belirtiliyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDA SÜRPRİZ İSİM

İçişleri Bakanlığı’nda Ali Yerlikaya’nın yerine Mustafa Çiftçi’nin atanması ise kulislerde sürpriz olarak karşılandı.

Babacan yazısında, Çiftçi’nin geçmişte TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman ile yakın çalıştığı ve bu ilişkinin etkili olduğu iddialarını dile getirdi. Kabinedeki bu iki yeni atamanın AKP içindeki dengeleri nasıl etkileyeceği önümüzdeki günlerde daha netleşecek.