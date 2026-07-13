Adalet Bakanı Akın Gürlek, toplumun güven sorunu yaşadığı Kızılay'a 150 bin lira bağış yaptığını belirterek, "Vatandaşlarımız, Türk Kızılay’a gönül rahatlığıyla ve güven içinde bağış yapabilir; yapılan her katkının bir ihtiyaç sahibine umut, bir yaraya merhem olacağına güvenebilir" dedi.

Akın Gürlek, özellikle 6 Şubat depremleri sırasında çadır satışı iddiaları ile gündeme gelen ve bu satışı "Prosedür böyle" diyerek savunan ve ardından toplumda ciddi bir güven deformasyonuna sebep olan Kızılay'a, bir tazminat davasından kazandığı 150 bin lirayı bağışladı.

"Vatandaşlarımız, yapılan her katkının bir ihtiyaç sahibine umut, bir yaraya merhem olacağına güvenebilir." diyen Gürlek'in paylaşımının, sanatçı Haluk Levent ve kurucusu olduğu AHBAP derneğine yapılan operasyonlar sonrası gelmesi dikkat çekti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürlek, "Köklü geçmişi, fedakâr çalışanları ve gönüllüleriyle; afetlerde ve kriz anlarında ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Türk Kızılay, aziz milletimizin yardımseverlik ruhunun en güçlü temsilcilerinden biridir. Vatandaşlarımız, Türk Kızılay’a gönül rahatlığıyla ve güven içinde bağış yapabilir; yapılan her katkının bir ihtiyaç sahibine umut, bir yaraya merhem olacağına güvenebilir." ifadelerini kullandı.

Kızılay'a bağışta bulunduğunu duyuran Gürlek, "Bu vesileyle; şahsıma yönelik haksız ithamlar nedeniyle açmış olduğum bir manevi tazminat davası neticesinde tahsil edilen 150 bin TL tutarı Kızılay’a bağışladım" dedi.