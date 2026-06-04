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Adalet Bakanı Akın Gürlek, ceza infaz kurumlarında temel önceliğin suçun infazının ardından bireylerin topluma yeniden kazandırılması olduğunu ifade ederek, insanı merkeze alan bir infaz anlayışıyla hükümlülerin sosyal hayata katılımını desteklemeyi sürdüreceklerini duyurdu.

"SUÇUN İNFAZININ ARDINDAN BİREYLERİN TOPLUMA YENİDEN KAZANDIRILMASI ÖNCELİĞİMİZ"

İnfaz sisteminin rehabilite edici misyonuna dikkat çeken Gürlek, "Ceza infaz kurumlarımızda, suçun infazının ardından bireylerin topluma yeniden kazandırılmasını önceliğimiz olarak görüyor; eğitim, kültür ve mesleki becerilerini geliştirmelerine imkân sunuyoruz" dedi.

Gürlek, hükümlülerin toplumsal entegrasyon sürecine yönelik kararlılık mesajı vererek "İnsanı merkeze alan infaz anlayışımızla, hükümlülerin geleceğe dair umutlarını yeniden filizlendirmeye ve sosyal hayata daha güçlü tutunmalarını desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.