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17 yıl önce öldürülen ve Bandırma'da bir çöp konteynerine cesedi atılan kız bebeğin annesi tutuklanmıştı. Ancak bebeğin babası o dönem tespit edilememiş/bulunamamıştı. Yeniden incelen dosyada bebeğin babası, konteynerdeki ceset torbasında bulunan parmak iziyle tespit edildi. Bebeğin biyolojik babası tutuklandı.

EYYÜP ÖZBADEM DOSYASI DA ÇÖZÜLDÜ

Gürlek ayrıca 4 Haziran 2022 tarihinde Adana'da silahlı saldırı sonucu öldürülen Eyyüp Özbadem dosyasının da aydınlatıldığını açıkladı. Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda cinayetin H.A.’nın azmettirmesiyle B.G. ve S.B. tarafından gerçekleştirildiği; M.A. ile O.K.’un ise faillere yardım ettikleri tespit edildi.

Akın Gürlek'in konuya ilişkin paylaşımının tamamı şu şekilde:

Faili meçhullerin aydınlatılması; suçluların adalet önünde hesap vermesi, "cezasızlık algısı"nın ortadan kaldırılması ve vatandaşlarımızın hukuk sistemine duyduğu güvenin güçlendirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Çözülen her dosya, mağdurlarımızın yakınlarının yıllardır taşıdığı acının bir nebze olsun hafiflemesine, toplum vicdanındaki yaraların sarılmasına ve ülkemizdeki güven ortamının pekişmesine katkı sağlamaktadır.

Bu anlayışla, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda, geçmiş yıllarda işlenen ve kamu vicdanında derin izler bırakan suçların aydınlatılmasına yönelik çalışmalarımız aralıksız sürmektedir. Son olarak yürütülen titiz incelemeler sonucunda, Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 17 yıl önce bir kız bebeğin ölümüyle ilgili dosyanın karanlıkta kalan yönleri ile Adana’nın Ceyhan ilçesinde 4 yıl önce işlenen Eyyüp Özbadem cinayeti aydınlatıldı:

- Bundan tam 17 yıl önce, 10 Mayıs 2009 tarihinde Bandırma’da bir çöp konteynerinde poşete konulmuş halde kız bebek cesedi bulunması üzerine başlatılan soruşturmada, bebeğin annesi tespit edilmiş ve yargılama sonucunda 16 yıl 8 ay hapis cezasına mahkûm edilmişti. Ancak bebeğin babasının kimliği ve olaydaki rolü uzun yıllar boyunca belirlenememişti.

Dosyanın yeniden ele alınmasıyla birlikte, bebeğin bulunduğu poşet üzerinde yapılan incelemede şüpheli U.C.’e ait parmak izi tespit edildi. Tanık beyanları, ceza infaz kurumu ziyaretçi kayıtları, teşhis işlemleri ve Adli Tıp Kurumunca yapılan DNA incelemesi sonucunda şüphelinin, bebeğin biyolojik babası olduğu tespit edildi.

Toplanan deliller doğrultusunda gözaltına alınan şüpheli U.C., “çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme” suçundan tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

- Bundan 4 yıl önce Adana’nın Ceyhan ilçesinde ise Eyyüp Özbadem, 4 Haziran 2022 tarihinde motosikletli kişiler tarafından silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü. Olayın ardından bazı şüpheliler hakkında işlem yapılmış ancak soruşturmanın o aşamasında failler ve olaydaki bağlantılar kesin olarak ortaya çıkarılamamıştı.

Dosyanın yeniden incelenmesi kapsamında şüphelilere ait HTS ve baz kayıtları, kamera görüntüleri, kriminal raporlar, tanık anlatımları ve ifadelerdeki çelişkiler birlikte değerlendirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda cinayetin H.A.’nın azmettirmesiyle B.G. ve S.B. tarafından gerçekleştirildiği; M.A. ile O.K.’un ise faillere yardım ettikleri tespit edildi.

Soruşturma sırasında ayrıca, şüphelilerin olay öncesindeki görüntülerini içeren kamera kayıtlarının M.Ö. ve U.Ö. tarafından silinerek delillerin gizlendiği belirlendi. Operasyon sonucunda cinayetle bağlantılı 5 şüpheli tutuklandı, delilleri gizledikleri belirlenen 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Bu vesileyle her iki dosyanın aydınlatılmasında büyük bir dikkat ve özveriyle görev yapan Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Manisa-Bandırma Emniyet Müdürlüğümüze ve Adana-Ceyhan Emniyet Müdürlüğümüze yürekten teşekkür ediyorum.

Aziz milletimiz bilmelidir ki üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin, hiçbir dosya kaderine terk edilmeyecek, hiçbir mağdurun ve masumun hakkı sahipsiz kalmayacaktır. Delillerin izini sabırla sürecek, faili meçhul dosyaların üzerindeki karanlığı birer birer kaldıracağız.