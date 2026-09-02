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Kaynak: AA

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul’da gerçekleştirilen 2026-2027 Adli Yılı Açılış Programı’nda yaptığı konuşmada, yeni dönemde adalet hizmetlerinin hızlandırılması ve güvenilirliğin artırılması için çalışmaların süreceğini belirtti.

YOLSUZLUKLA MÜCADELE VE HUKUK VURGUSU

Yolsuzlukla mücadeleye özel bir parantez açan Gürlek, kamu gücü ya da yetkilerini kişisel veya örgütsel çıkarları için kullananlara taviz verilmeyeceğini, iddiaların kimden geldiğine bakılmaksızın somut delillerle değerlendirileceğini ifade etti.

Bununla birlikte, suçluluğu kesinleşene kadar masumiyet karinesinin korunmasının temel bir ilke olduğunun altını çizdi. Devletin gücünün en ağır suçlarla mücadele ederken bile hukuk sınırları içinde kalabilmesinden kaynaklandığını vurgulayan Gürlek, kamu düzeni ve vatandaş güvenliğinin bu esasa dayandığını kaydetti.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" VE FAİLİ MEÇHUL DOSYALAR

"Terörsüz Türkiye" hedefini yalnızca bir güvenlik politikası değil, ülkenin geleceğine yönelik stratejik bir amaç olarak nitelendiren Gürlek, terörün gündemden çıkmasıyla kalkınma ve toplumsal refahın güçleneceğini söyledi. Ayrıca Bakanlık bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı aracılığıyla geçmişteki karanlık dosyaların yeni deliller ve teknolojik imkanlarla yeniden incelendiğini, kamu vicdanını rahatlatmakta kararlı olduklarını dile getirdi.

YARGI BAĞIMSIZLIĞI VE "ADALETİN YÜZYILI"

Hedefi Yargının gücünün bağımsızlık, tarafsızlık ve hukuka bağlılıktan geldiğini belirten Gürlek, savunma makamı ve avukatlık mesleğinin güçlendirilmesi için meslek örgütleriyle istişarelerin devam edeceğini ifade etti. Konuşmasını “Adaletin Yüzyılı” idealinin bir slogan olmadığını, vatandaşların haklarına zamanında ulaştığı ve yargılamaların makul sürede tamamlandığı bir sistem hedeflediklerini belirterek tamamladı.